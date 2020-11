Se aplican inversiones históricas para garantizar agua de calidad en Tampico y Madero

El gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Jorge Rivera Schotte, confirmó en exclusiva para El Heraldo Radio Tamaulipas, que se realizan inversiones históricas por arriba de los 200 millones de pesos para garantizar un suministro de agua de calidad a la población de Tampico y Ciudad Madero.

El funcionario destacó que se ha contado con el apoyo del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para poder resolver la falta de mantenimiento a la red de agua potable y sanitaria.

"En cuanto pusimos la problemática sobre la mesa no podían creer que hubiera tanto tiempo sin que le metieran mano a la red de tuberías de la ciudad. Se hace todo lo posible con el dinero que nos asignaron por parte del gobierno de Tamaulipas", declaró.

Entre las obras que se destaca los tanques elevado Jesús Elías Piña y Colinas de San Gerardo, así como el tanque elevado Emiliano Zapata y Cisterna Solidaridad Voluntad y Trabajo.

"Se escogieron las zonas más altas donde no se tenía presión, la calidad de vida depende mucho del agua y no nos damos cuenta hasta que no la tenemos, por eso es muy importante tener estos tres tanques elevados", añadió en entrevista con Ignacio Morales.

"Es el apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, es algo muy fuerte, siempre que viene y nos reunimos para el gobernador lo principal para la zona sur de Tamaulipas mejore la calidad de agua para los habitantes, nos exige mucho que trabajemos mucho para tratar de cambiar la imagen", comentó.

Rivera Schotte, destacó que con la inversión es importante para todos los proyectos, los cuales tienen la finalidad de garantizar el agua potable de calidad para miles de habitantes.

Por: Carlos Navarro