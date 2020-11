Enrique Alfaro destaca inversiones y atención a pandemia en Informe de Gobierno

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentó al Congreso del Estado su segundo informe de Gobierno, el cual estuvo centrado en la atención a la pandemia, la inversión en infraestructura, pero también abordo en su discurso el tema del presupuesto federal.

Alfaro Ramírez llegó a pie al Congreso del Estado para rendir su informe, señaló que para Jalisco le significó un boquete financiero de cinco mil 500 millones de pesos, afectando sobre todo a obra pública, de la que se tuvo que reasignar tres mil 500 mdp, afectando directamente a planes carreteros, entre otros.

Este recurso sirvió para efectuar, entre otras cuestiones, la remodelación del hospital Ángel Leaño, del que dijo se invirtieron 19.5 millones de pesos, y ha servido para atender a 708 personas, en respuesta a una de las críticas que recibió por parte de la dirigente de la fracción de Morena, Erika Pérez.

Resaltó el trabajo del Plan Jalisco COVID-19, en el que se incluyó la reconversión hospitalaria, así como la adquisición del crédito de seis mil 200 mdp para reactivar la economía mediante la inversión en obra pública.

Defendió la adquisición de la deuda comparando las que adquirieron Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard cuando fueron Jefes de Gobierno de la Ciudad de México, aumentando en 15 mil y 12 mil mdp cada uno, respectivamente; además de que las finanzas del Estado lo permitían, ahora cada jalisciense debe tres mil 405 pesos, contra ocho mil de un habitante de la capital del país.

“Ese crédito fue indispensable para obtener los resultados que están viendo (en la reactivación económica), no es una deuda en el aire, no es una deuda para caprichos del gobernante en turno, es una deuda que se fue para apoya a quienes más lo necesitan. Quiero decirles a quienes critican y dicen que hipotecamos el futuro, la deuda por cada jalisciense es de tres mil 405 pesos, la deuda per cápita de la Ciudad de México es de nueve mil 383 pesos”, dijo.

En su informe hizo referencia a diversas inversiones que ha realizado, como el plan carretero que ha puesto en marcha en el que se ha invertido tres mil 97 millones de pesos entre 2019 y 2020, además de la Red Jalisco, para llevar internet a todos los municipios del Estado.

También hizo una breve referencia al tema de seguridad, informe que había presentado con anterioridad, recordó que los delitos de especial seguimiento como son los robos bajaron cerca de 40 por ciento, además de descender índices como feminicidio y homicidio doloso.

Por: Ricardo Gómez