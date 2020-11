Carlos Joaquín: Para recuperar la normalidad se requiere aplicar las medidas preventivas y los hábitos de higiene

El gobernador Carlos Joaquín expresó hoy que la aplicación de las medidas preventivas y la práctica de los hábitos de higiene hará que la normalidad se dé pero cuidando la salud de todas y todos los quintanarroenses.



El gobernador de Quintana Roo explicó que por esa razón se fortalecen las acciones y los protocolos en todos los sectores productivos para avanzar mucho más rápido en la recuperación de la economía de forma gradual, ordenada y responsable.



Una de estas acciones es el programa “Médico en tu Chamba” que fue presentado oficialmente en el programa Conexión Ciudadana que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General de Comunicación del gobierno del estado.



Carlos Joaquín explicó que este programa, sectorizado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que encabeza Catalina Portillo Navarro, está dirigido principalmente al sector de la industria de la construcción en donde hoy más de 6 mil trabajadores tienen convivencia en campamentos y que pudiera ser un foco de contagios de Covid-19.



El servicio es gratuito, no es motivo de sanción alguna pero sí de acompañamiento para el cuidado de la salud de los trabajadores y sus familias. Un ejemplo que mencionó el gobernador Carlos Joaquín durante el programa fue la aplicación de las medidas preventivas que observó durante un recorrido por un tianguis en Cancún, donde la actividad económica y el cuidado de la salud se llevan a cabo.



Durante el programa, Carlos Joaquín informó que las condiciones del clima en el estado, generadas por el frente frío número 11, han ocasionado lluvias, bajas temperaturas y alto oleaje, mismas que disminuirán en los próximos días.



Dio a conocer que la hoy depresión tropical “Eta” no representa peligro alguno para las costas de Quintana Roo, pese a que tiene un comportamiento errático en su trayectoria. Por otra parte, el líder local expresó su satisfacción en el proceso de recuperación económica en el sector turístico, principalmente porque hoy se registraron más de 300 vuelos en el aeropuerto internacional de Cancún, lo que no se había logrado en nueve meses de emergencia sanitaria por Covid-19.

Al dar a conocer el semáforo epidemiológico estatal, informó que durante la semana del 9 al 15 de noviembre próximos, tanto el norte como el sur se mantienen en color amarillo, que no significa verde, por lo que continuarán las medidas preventivas y los hábitos para la nueva normalidad.

El gobernador Carlos Joaquín dio a conocer que el reconocimiento Nobleza Obliga de este jueves fue para Juan Crisóstomo Canul Chalé, supervisor de la policía municipal de Lázaro Cárdenas, quien falleció el 28 de julio víctima de Covid-19 en cumplimiento de su deber.

En el mensaje que dirigió a las y los quintanarroenses, el gobernador Carlos Joaquín invitó a empresarios, pequeños, medianos, grandes, a fortalecer el cuidado de la salud de sus trabajadores, colaboradores, clientes, de ellos mismos y su familia para seguir avanzando en el desarrollo de los negocios, en el crecimiento del estado y la creación de más empleos.

Carlos Joaquín reiteró que se continuará con la verificación en el cumplimiento de los protocolos, para evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de las y los quintanarroenses y, principalmente, la economía del estado.

“No vamos a permitir que en Quintana Roo se pierda el control del cuidado de la salud, no queremos volver al color naranja y mucho menos al color rojo, queremos seguir esa trayectoria hacia el color verde que nos permita todavía tener una mayor normalidad en nuestra vida” expresó Carlos Joaquín.

E insistió: mi invitación de manera respetuosa y siempre solidaria con ustedes a cuidarnos todos, a respetar los protocolos, a cuidar a la gente, a cuidar a nuestra sociedad, a cuidar a Quintana Roo, que bien vale la pena.