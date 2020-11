Avanza movilidad en la urbe más poblada de Jalisco

Jalisco concretó este año 2020 distintos proyectos de reestructuración que permitieron mejorar la movilidad urbana en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que congrega a nueve municipios, y por ende, es la segunda más poblada del país. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez en su Segundo Informe de Actividades reconoció que el apoyo que brindó el Gobierno Federal fue vital para concluir la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano.

El mandatario jalisciense adelantó que presentará un proyecto especial para ayudar que las mujeres utilicen el transporte público de forma segura, el proyecto se trabaja en conjunto con autoridades británicas.

En proyectos de movilidad citadina, la actual administración buscará el bien común y no los intereses políticos y electoreros como hacen otros gobernantes.

“Yo trabajo para sacar adelante a mi estado, no para los aplausos fáciles. Las decisiones de un gobierno se toman cuando se tienen que tomar y hemos decidido que la ruta que vamos a seguir es la de hablar siempre con la verdad. La tarifa del transporte público que hoy tiene Guadalajara es la que nos permite mantener y transformar nuestro sistema. Si alguien no se animó a hacerlo por cálculos electorales – refiriéndose a la pasada administración priista -, que vean como le fue en las elecciones para que vean si le funcionó la estrategia”.

Cabe recordar que la Línea 3 es una ruta que implica un trayecto de 21.5 kilómetros - desde la colonia Arcos Zapopan hasta la Nueva Central de Autobuses -. Este recorrido se realiza en tan sólo 33 minutos. El gobierno de Jalisco invirtió 248 millones de pesos para construir entornos accesibles, seguros y funcionales, así como 528 millones de pesos para reconstruir calles afectadas por la construcción.

Jalisco es el primer estado del país con sistema de pago electrónico homologado, tarjeta universal y red de recarga de más de 900 puntos. Se dio paso a una restructuración de rutas y se está modernizando el parque vehicular del sistema de transporte público .La movilidad avanza con la homologación del pago electrónico con tarjeta Mi Movilidad, detalló Alfaro Ramírez:

“No hay pretexto para quienes siguen diciendo respecto al cambio (de 50 centavos en el transporte público), en el sistema de tarjeta no te van a robar ni un centavo, tenemos que cambiar los hábitos de comportamiento. Yo no puedo estar vigilando a cada chofer del camión pero sí me comprometí a un sistema de pago electrónico que nos va a permitir que no se estén revendiendo los bienevales, que el sistema de subsidio llegue a los que necesitan, que se haga una política de transbordos efectiva y sobre todo que el ajuste de la tarifa ya no responda a manoseos políticos”.