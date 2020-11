Adán Augusto López pretende demandar a la CFE por negligencia en la presa Peñitas

El gobernador Adán Augusto López aseguró que las inundaciones en la zona se han dado a inicios de octubre debido a los que llamó un mal manejo de la CFE y además una más durante la semana pasada derivada de la presencia de lluvias torrenciales.

Por tal motivo, dijo, buscará demandar a la Comisión Federal de Electricidad por haber cometido una negligencia que afectó la infraestructura del estado. Mencionó que solicitará que se ordene la recuperación del daño por todos los estragos que ocasionó la decisión de desahogar la presa Peñitas en días pasados.

Explicó que la cantidad de agua que cayó en durante la semana en Tabasco, es la misma que se presenta durante todo el año en Sonora, lo cual fue imposible de prever o controlar.

“Contra eso no hay defensa, no hay cáncamo, no hay defensa que funcione, que aguante”.