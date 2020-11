Senadores de MC votan a favor de la Ley Olimpia y en contra del "huachicoleo" a la Salud

Por tratarse de un huachicoleo a la salud hacia las personas con cáncer y VIH, Movimiento Ciudadano rechazó que se destine los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar a la Tesorería de la Federación.

Durante la discusión de las reformas a la Ley General de Salud, el senador Samuel García aseguró que el dictamen será declarado inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia.

“¿Cómo es posible que le vas a quitar 33 mil millones de pesos a Salud y le vas a invertir 12 mil millones de dólares, 240 mil millones de pesos a la ‘Laguna de Dos Bocas’ y quitarle 33 mil a nuestros niños?

“Es un huachicoleo pero no de combustible, de dinero a la salud, es ilegal inconstitucional, insensible, hoy contando los muertos de Nuevo León por no tener quimios tenemos 10 adultos y 6 niños, cómo votas a favor un dictamen que tenía etiquetado el dinero a quimioterapias y a VIH para hacerlo discrecional?”, dijo.

Movimiento Ciudadano rechazó dar el voto de confianza al dictamen impulsado por Morena tras el desastre del Insabi.

“Porque lo mismo nos dijeron del Insabi y nos quitaron 40 mil millones y no hay resultados, no nos pidan el voto ahora para quitarnos 33 mil más que van a ir a tirarse a refinerías a transistmicos y obviamente a programas asistenciales que no tienen que ver con salud.

“Por eso cierro diciendo: Sí a las medicinas y no a las refinerías”.

Aprueban la Ley Olimpia

Los senadores de Movimiento Ciudadano votaron a favor de la Ley Olimpia que castiga la violencia digital en todo el país, el acoso, difusión de contenidos sexuales, así como las agresiones a través de medios.

“La violencia digital duele afecta trastoca la integridad y la dignidad y nuestros agresores sí tienen nombre y apellido. Cada golpe cuenta, pero tenemos que parar.

“No más internet como el callejón oscuro, sin salida, en la que ninguna de nosotras puede estar, para que vivamos sin miedo en el ejercicio pleno de nuestros derechos y libertades”, dijo la senadora Indira Kempis quien dio el posicionamiento de la fracción.