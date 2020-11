Senado pide al INE que no legisle ni invada facultades del Poder Legislativo

El Senado envió un exhorto al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, que no legisle ni invada facultades del Poder Legislativo al analizar un proyecto de acuerdo para que el 50 por ciento de las candidaturas a los gobiernos de los estados sean para mujeres.

En conferencia de prensa, todos los grupos parlamentarios de la Cámara alta detallaron que se comunicaron con Córdova para mostrarle su inconformidad y pedirle que no se atribuya trabajos legislativos que son exclusivos del Congreso de la Unión.

“Enviamos un exhorto, una comunicación y por esta vía, de que el INE no legisle, que no invada nuestras facultades y atribuciones como nosotros no lo hacemos con otros Poderes. Es un llamado atento a que no extralimiten sus facultades, lo hacemos todos los legisladores de todos los partidos, los que aquí están representados, y por esa razón o quisimos que pasase desapercibido este tema tan importante y fundamental en la división de poderes”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal.

La senadora priista Claudia Ruiz Massieu enfatizó que el INE no tiene facultades legislativas para aprobar un acuerdo que garantice la paridad de género en las 15 gubernaturas que se van a renovar en 2021.

Los senadores advirtieron que si ese acuerdo es aprobado, buscarán una controversia constitucional para frenarlo.

Por: Misael Zavala