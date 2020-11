José Luis Vargas Valdez: "Este trabajo es muy ingrato"

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “no hay tiempo para titubeos” con el inicio del proceso electoral en puerta, señaló José Luis Vargas Valdez, recién nombrado presidente de este organismo.

En entrevista para El Heraldo Radio con Salvador García Soto, señaló que asumió su llegada al TEPJF entendiendo las “conjeturas sin sustento”, ya que en el proceso de designación se buscó al más idóneo para la función y que fue “una negociación difícil”.

El nuevo presidente del organismo dijo que “ya están acostumbrados a que siempre se les pone algún color político” a estos procesos, pues se piensa que esta designación es por favoritismo.

Vargas Valdez comentó que le toca “agarrar una agenda de temas que no me correspondía”, pero que ante la prontitud del periodo electoral insistió en no titubear para realizar su trabajo.

Detalló que el sistema electoral “es una cuestión que está sólo para ver temas político-electorales”, y analizó que el pasado y los vicios “no permiten un cambio pacífico en los poderes políticos”.

Como titular del TEPJF, el magistrado consideró que el trabajo judicial “es muy complejo e ingrato”, ya que “el 50 por ciento de la popularidad la tenemos en contra porque no se le puede dar la razón a las dos partes”.

Con información de Daniel Callejas