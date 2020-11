SETRANS definirá si plataformas de transporte trabajarán el fin de semana ante botón

La Secretaría de Transporte (SETRANS) le dará mañana a mediodía respuesta a los conductores de autos de las Empresas de Redes de Transporte sobre su petición de poder laborar el fin de semana para brindar servicio a personal de salud, seguridad, protección civil, entre otros, en caso de ser negativa, no descartan realizar más manifestaciones, expone el vocero de la Unión de Conductores GDL, Luis Lara.

“Se quedó en el acuerdo de hablar con las plataformas para ver si se podía hacer un registro para las personas que están trabajando, estamos en espera de que nos permitan trabajar solamente con personal médico y de emergencia, prácticamente vamos a hacer la misma chamba que hacen los camiones, pero no descartamos ningún tipo de manifestación, de ningún tipo”, dijo Luis Lara.

Otro acuerdo al que se llegó con la Secretaría de Transporte, luego de la manifestación del lunes pasado, fue que se extiende su servicio entre semana hasta las nueve de la noche, de manera original se había planteado que paraban a las siete.

Los representantes de la Unión tuvieron una reunión de trabajo en la Secretaría de Desarrollo Económico en el que a las mujeres conductoras les ofrecieron la oportunidad de solicitar el apoyo de 10 mil pesos a fondo perdido, mientras que al resto se comprometieron en ayudarles a conseguir un crédito bancario.

Con la intención de solidarizarse con los ciudadanos y limpiar su imagen, el Movimiento Nacional Taxista fijó tarifas ante el botón de emergencia que aplicarán durante el día, serán de 30, 50 y 70 pesos, dependiendo la distancia, ante los abusos que algunos cometieron el fin de semana pasado, expone Jesús Neri, de esta asociación.

“Generalmente la gente que cae en esa tontería de mal cobrar, que no son propietarios (de taxis), sólo son choferes, no tienen el mismo interés, que tal vez son nuevos, esa gente es la que está quemando nuestro trabajo. Tenemos el pleno interés de colaborar con la ciudadanía con un mejor trabajo y limpiar esas ideas erróneas, no podemos denominar que todos los taxistas son malos”, dijo Jesús Neri.