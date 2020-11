El 57.1% del país es vulnerable, más de la mitad puede caer en las redes de trata: Rosi Orozco

Rosi Orozco, autora de Hoja en blanco: Historia de triunfo de sobrevivientes de la trata de personas, expone en su texto una serie de reflexiones sobre este delito del que según la autora el 57.1 por ciento de la población en México, es proclive a caer en la redes de la trata de personas.

Orozco, advierte que todo mundo tiene derecho a empezar una nueva historia. “Cada vez que llega una víctima a un refugio, lo primero que las sicólogas y las trabajadoras sociales ayudan a hacer es a explicarles que ellas y ellos, tenemos un refugio de niñas y otro de niños, uno de adolescentes y ayudamos a uno en Tijuana y uno en Colima. Ahí las niñas y los niños pueden escribir en hojas en blanco, recortar de revistas, y volver a soñar, que lo primero que les destruyeron es su proyecto de vida”, destaca.

Señala que “cuando llega una víctima está tan lastimada, lastimado, que no quiere pensar en el día de mañana después de ser violado, violada 30, 40 veces al día en los perores casos y no tienen sueños. No tienen manera de pensar que realmente pueden reconstruir, su vida, su dignidad, sus sueños. Por eso es tan importante Hoja en blanco, es tan importante este libro que contiene diez historias de éxito, de cuando empezamos en 2007”, recuerda la autora.

Sobre el actuar de las autoridades frente al problema, expone. “En todos los gobiernos encontramos aliados. En este sexenio como Santiago Nieto, o Alejandro Encinas, y Olga Sánchez Cordero, que son aliados increíbles, y encontramos gente indiferente que no le importa el problema, que no lo entiende o no le interesa, y también cómplices que nos lo voy a mencionar, porque no voy a pelearme con gente en el poder y los esquivaré hasta lograr con los aliados superar las victorias, en lugar de las derrotas”, asevera Orozco.

Se le cuestiona de donde viene e el problema social en materia de trata y responde. “Desde que inició la historia de la humanidad, quién se aprovecha de las personas que son vulnerables por su pobreza, por estar dentro de un núcleo de violencia o de desintegración familiar, son como los buitres, son como los zopilotes, bestias, que no valoran al ser humano. Y sí, es un problema de tejido social y es un problema social que solo se va a resolver quienes hemos tenido oportunidades en la vida mayormente la clase media, le diéramos la mano a las personas que están en una situación vulnerable. El 57.1 % del país, es vulnerable, más de la mitad puede caer en las redes de trata, por eso este libro es tan importante, para prevenir”, dice.

Acota que el mensaje de Hoja en blanco, es muy claro. “Que si se puede salir adelante. Que hay diez historias de personas que nos inspiran, Luis Armando Campos como varón víctima, tres personas que estuvieron en la cárcel, y hoy, ocho chicas que han estudiado carrera y una de ellas una maestría. Otro maneja su taxi Uber, y que hoy son un ejemplo de reintegración exitosa, sí se puede salir adelante. Siete personas hoy trabajan en nuestra organización que fueron víctimas de la trata y que hoy dan un ejemplo que sí hay una hoja en blanco, y con ello, una nueva historia”, concluye Rosi Orozco.