Semáforo epidemiológico de COVID-19 en Colima pasará a color amarillo

La Secretaría de Salud anunció que la entidad pasará a partir mañana y hasta el 15 de diciembre, de color naranja al amarillo del semáforo epidemiológico estatal de COVID-19, que representa riesgo moderado.

A pesar que la semana pasada el gobierno federal colocó a Colima en color amarillo, el gobierno del estado advirtió a la población que se mantendría en naranja y no habría ningún cambio en la entidad hasta que la modificación el semáforo estatal.

Este lunes la titular de la dependencia Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, dijo que con el semáforo amarillo se avanza a zona de menor riesgo, pero no significa que el estado ya esté fuera de peligro.

“Significa, como señal, que ya estamos en una zona de menor riesgo, pero no significa que estamos fuera de peligro, aún estamos en fase tres. No ha terminado la contingencia y aún estamos en riesgo de contagio y muerte, mientras no exista inmunidad y vacuna para esta situación”, advirtió la funcionaria.

Insistió que la dispersión viral en la comunidad aún está extendida, y mientras haya casos significa que hay virus, lo cual es reflejado por los resultados de este fin de semana en el que hubo 52 nuevos casos y 6 defunciones.

Delgado Carrillo señaló que el estado de Colima ha entrado a una zona de riesgo moderado, conforme a los resultados de los 10 indicadores estudiados, los cuales fueron establecidos por el gobierno federal.

Dichos indicadores determinan el color del semáforo epidemiológico, de acuerdo con las tendencias, tasas y ponderaciones sobre la contingencia del virus del SARS-CoV-2, que indican que el estado se encuentra en una fase de desaceleración.

Hasta este lunes la entidad tiene registrados 6 mil 877 contagios acumulados y 817 defunciones. Además las cifras indican un claro incremento de casos activo s por cuarto día consecutivo, al pasar de 153 a 171.

Por: Martha de la Torre