Prevén eficiencia en gasto de Atizapán de Zaragoza

Los tesoreros en los ayuntamientos deben ser personas preparadas, muy responsables, y entender que desde el punto de vista financiero, estas áreas son un brazo administrativo de los municipios no son un brazo político, consideró Fernando Reina.

El titular de la Tesorería en Atizapán de Zaragoza se refirió de esa manera a la forma en que deben trabajar las áreas financieras municipales en 2021, en medio de un contexto electoral, de crisis por la pandemia y de los recortes presupuestales federales, para afrontar los retos.

En entrevista, mencionó que el próximo año los presupuestos deben ser austeros, con eficiencia financiera, pues varios factores permiten prever una crisis.

Entre otros, enumeró los generados por la epidemia de coronavirus, que ha provocado una crisis mundial, así como la caída del precio del petróleo, del IVA, del ISR y los recortes a las participaciones presupuestales federales.

Agregó que muchos municipios van a tener problemas para el cierre de año, para cubrir aguinaldos y otros pagos, aunque en el caso de Atizapán, señaló, han tenido un buen manejo de las finanzas.

Incluso, dijo que el ayuntamiento se encuentra entre los 20 mejores con eficiencia en la recaudación.

De acuerdo con el Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), en 2019 este municipio se ubicó entre los mejores, al igual que otros ayuntamientos en el país, como Querétaro, San Pedro Garza, en Nuevo León, y Huixquilucan, en el Estado de México.

Al comentar que viene un año complejo en lo económico, también se debe agregar el tema electoral. ¿Qué escenario ve?

Hay que ser muy responsables y hay que también entender que, desde el punto de vista financiero, pues las tesorerías son un brazo administrativo de la administración municipal, no son un brazo político. Las tesorerías no deben de estar metidas ni tantito en los procesos electorales.

¿Se puede hablar de algún presupuesto inteligente, por mencionarlo de alguna manera, para tener gastos más eficientes?

Los presupuestos en el Estado de México están sujetos al principio con base en resultados. De entrada, están muy acotados, hay mucha vigilancia. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México le ha dado puntual revisión a la aplicación de los recursos públicos, lo mismo que la Auditoría Superior de la Federación.

El 2021 tiene que ser un presupuesto eficiente, un presupuesto que solucione los mínimos indispensables de operación del ayuntamiento y que se traduzca en beneficios para la población. Es decir, el presupuesto 2021 deberá ser responsable y enfocado en contrarrestar los efectos económicos adversos provocados por la pandemia

ESMERO

En cuanto a los esfuerzos que ha realizado el municipio, Fernando Reina explicó que han aplicado la tecnología como una herramienta para ser más eficientes.

"Hemos sido muy cuidadosos de no generar actos de molestia donde no se debe de generar y ahí hay mucho avance, pues no teníamos un catastro modernizado.

Ahora, a través de imágenes digitales y el uso de las nuevas tecnologías, pues podemos saber que cuando alguien está tributando algún espacio geográfico de la ciudad como terreno, se puede ver que es una casa de dos mil metros y hacemos llegar los requerimientos necesarios para cobrar las diferencias de construcción".

Además, el tesorero municipal dijo, se ha fortalecido la coordinación fiscal al firmar un convenio con el gobierno del estado para intercambiar los padrones y saber dónde está el contribuyente atizapense, para saber cuál de los dos órdenes impone la multa.

AÑO COMPLEJO

La aprobación del presupuesto federal confirmó que habrá menos recursos.

TAREA EN FINANZAS

Los municipios deben priorizar el gasto público, con finanzas austeras

OPCIÓN REAL

Se deben atender necesidades básicas y ampliar la recaudación.

POR: FABIOLA CANCINO