Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 30 de Noviembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este lunes 30 de noviembre para Primero y Segundo grado de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este lunes.

1° PRIMARIA

VALORES

¡Siempre podemos ayudar!

Aprendizaje esperado: Identifica el deseo de bienestar común para todos.

Énfasis: Empatía

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás el deseo de bienestar común para todos.

¿Qué hacemos?

Esta es la palanca del futuro y se puede mover en tres posiciones:

Al centro, es presente.

Hacia adelante, futuro.

Hacia atrás, el pasado.

Y este es un casco para viajar en el tiempo, el manual dice:

El siguiente casco está diseñado para viajar en el tiempo, al futuro o al pasado y a cualquier parte del mundo.

¡ATENCIÓN! El futuro son todas esas experiencias que todavía no pasan y el pasado, es todo aquello que ya viviste.

El pasado, palanca hacia atrás, es lo que ya viviste, por ejemplo, lo que comiste ayer o las pláticas que tuviste el sábado con tú mamá.

El futuro, palanca hacia adelante, es lo que va a pasar más tarde, por ejemplo: Cuando ya seas viejito, el martes de la semana que viene o el desayuno de mañana.

Instrucciones:

Paso 1. Encienda el casco, (presiona el enorme botón rojo que está a un lado del casco).

Paso 2. Mueva la palanca hacia donde quiera usted viajar: Pasado o futuro.

Paso 3. En el tablero junto a la palanca, ponga la fecha a la que desee viajar.

¿Te gustaría saber cómo será el país en el futuro, tal vez haya autos voladores? ¿Cómo será el mundo cuando tú ya no seas niño o niña, sino abuelo o bisabuela de quién sabe quién? entonces, si hoy es 30 de noviembre de 2020 hay que ir a la fecha del 30 de noviembre de 2120. Mientras esto funciona (te empiezas a mover como si estuviera temblando).

ARTES

Un vestuario en acción

Aprendizaje esperado: Diseña un vestuario sencillo para la presentación frente a público.

Énfasis: Presenta el vestuario diseñado y realizado la semana pasada en un juego dramático o dancístico.

¿Qué vamos a aprender?

Diseñarás y presentarás un vestuario sencillo de manera creativa, realizado la semana pasada en un juego dramático o dancístico.

Pide la ayuda de un adulto, papá, mamá o de la persona que te acompañe, para hacer un espacio para desplazarte libre de objetos que puedan lastimarte, usa ropa cómoda y pon mucha atención.

Para esta sesión necesitarás:

Dos cajas de plástico o cartón para guardar tu vestuario, en una colocarás las partes del vestuario del monstruo y en la otra caja colocarás la ropa o accesorios.

Paliacate de algún color.

Mascada.

Sombrero o gorra.

Guantes.

Anteojos obscuros.

Sábana.

¿Qué hacemos?

Actividad 1. Nos convertimos en monstruo.

De una caja saca tu vestuario y conviértete en monstruo, mientras te transformas, te invito a observar la siguiente cápsula, donde conocerás algunos consejos para tu vestuario.

Cápsula Astrid Perellón.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Agrupo los animales que conozco

Aprendizaje esperado: Clasifica animales, plantas y materiales a partir de características que identifica con sus sentidos.

Énfasis: Reconocer que lo que cubre el cuerpo de los animales puede ser un criterio de clasificación.

¿Qué vamos a aprender?

Clasificarás animales, plantas y materiales a partir de características que identificas con tus sentidos.

Reconocerás que lo que cubre el cuerpo de los animales puede ser un criterio de clasificación.

¿Recuerdas lo que has visto sobre lo que cubre el cuerpo de los animales? está cubierto de diferentes formas, pueden ser plumas, pelo, escamas, o pueden tener la piel desnuda.

Los materiales que necesitarás para esta sesión son:

Un cuaderno. Un lápiz. Lápices de colores. Goma. Sacapuntas. Un dado.

Tu libro de texto Conocimiento del Medio.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1COA.htm

LENGUAJE

Mi nombre rima con…

Aprendizaje esperado: Escribe palabras que tienen sonidos semejantes y compara sus escrituras.

Énfasis: Escritura de palabras que riman con el nombre propio.

¿Qué vamos a aprender?

Escribirás palabras que tienen sonidos semejantes y compararás sus escrituras. Buscando palabras que riman con tu nombre.

Para esta sesión necesitarás:

Hojas blancas o un cuaderno.

Lápiz.

Lápices de colores.

Tu libro de texto Lengua Materna. Español.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P1ESA.htm

2° GRADO

VALORES

Todas y todos somos superhéroes

Aprendizaje esperado: Identifica el deseo de bienestar común a todos.

Énfasis: Identifica el deseo de bienestar común a todos.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás que las personas experimentan malestar o dolor emocional en situaciones de maltrato, discriminación o exclusión.

¿Qué hacemos?

En esta sesión continua, aprendiendo con las aventuras de Héctor y Saladín.

Un buen día Héctor se encontraba buscando la lampara mágica, para llamar a Saladín, pero no la encontraba, la guardo tan bien que no recordaba donde la puso. Hasta que la encontró arrumbada debajo de su cama.

La frotó y fue cuando Saladín apareció con su capa, listo para atender el llamado de Héctor, pues sabía perfectamente que lo necesitaba.

Saladín: ¿Para qué soy bueno?

Héctor: ¡Hola, Saladín! Quiero platicarte lo que aprendí en la escuela, porque tú sabes bien como ayudar a que todos y todas estemos bien

Saladín: ¿De verdad? ¿Yo soy bueno para eso?

Héctor: claro, siempre me ayudas de alguna manera y yo también te ayudo a ti.

Saladín: Bueno, es que me preocupa cuando las personas no se sienten bien y trato de hacer algo para que su cubeta de la felicidad se vuelva a llenar. Y eso me ayuda a mí a estar bien. Y cuando tú o alguien más me ayuda a estar bien ¡Eso me hace sentir cuidado, amado, me hace sentir en total bienestar! sabes, para lograr ayudarnos unos a otros, es importante:

Reconocer cómo me siento y expresarlo amablemente.

Saber pedir ayuda, si lo necesito.

Ponerse en el lugar de las personas para entender sus emociones y sentimientos y colaborar para que se sientan mejor.

No siempre se puede, pero hay que intentarlo.

ARTES

ORGANIZO MIS CANCIONES

Aprendizaje esperado: Elabora un cancionero grupal a partir de la música que escuchó en el ciclo escolar.

Énfasis: Organiza las canciones de su cancionero a partir de parámetros propios, pero bien establecidos: preferencias, grados de dificultad, estados emocionales que producen las canciones, origen de las piezas musicales, etc.

¿Qué vamos a aprender?

Elaborarás un cancionero grupal a partir de la música que escuchas en el ciclo escolar.

Organizarás las canciones de tu cancionero a partir de tus propios criterios establecidos, por tus preferencias, grados de dificultad, estados emocionales que producen las canciones, orígenes de las piezas musicales, etc.

¿Qué hacemos?

Actividad 1

Conoce algunas propuestas y sugerencias para organizar tu cancionero.

La primera propuesta vas a necesitar una caja del tamaño que tengas y del material que sea, hojas y lápices o plumas o plumones, algo que te sirva para escribir. Escribe los nombres de las canciones que formen parte de tu cancionero en pequeños pedazos de papel.

Una vez que tu caja cuente con los nombres de las canciones necesitas, a las emociones, ellas te van a ayudar a organizar tus canciones.

CONOCIMIENTO DEL MEDIO

Mis derechos día con día 2

Aprendizaje esperado: Identifica que todos los niños tienen derecho a la salud, el descanso y el juego.

Énfasis: Identificar la relación entre algunas actividades que realizan cotidianamente y sus derechos como niños.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás la relación entre algunas actividades que realizas cotidianamente y tus derechos como niña o niño.

Aprenderás que los derechos de las niñas y los niños sirven para protegerte y que están presentes en todas las actividades que diariamente realizas.

En la sesión anterior aprendiste que jugar y descansar, son derechos que tienen todas las niñas y los niños. Ahora sabes que jugar ayuda a su desarrollo físico, mental y emocional; que permite establecer relaciones con otras niñas y niños; desarrolla tu imaginación y creatividad, entre otros conocimientos.

También aprendiste que las niñas y los niños tienen derecho al descanso, a disfrutar de tiempo libre, para utilizarlo en actividades culturales, deportivas o aquellas que te permitan conocer el mundo que te rodea. Asimismo, el descanso implica darte la oportunidad de dormir lo suficiente.

¿Qué hacemos?

Para conocer un poco más de los derechos observa el siguiente video a partir del minuto 3:10 a 3:56

Los derechos de los niños.

https://www.youtube.com/watch?v=bV3svJtTyt0

Los derechos de las niñas y los niños son importantes para cubrir tus necesidades básicas como la salud, alimentación, un lugar donde vivir, entre otros más.

Para seguir aprendiendo, en esta sesión, conoce otros dos derechos de las niñas y los niños, que, si bien no son los únicos, son esenciales, estos son el derecho a la salud y a la educación. ¿Qué es el derecho a la salud? y ¿Qué es el derecho a la educación?

El derecho a la salud es que las niñas y los niños puedan acudir al médico cuando estén enfermos. Y el derecho a la educación, se refiere a que las niñas y los niños puedan ir a la escuela.

A lo largo de esta sesión vas a conocer que el derecho a la salud va más allá de no estar enfermo, y que el de la educación significa no sólo acudir a la escuela.

En tu libro de texto de Conocimiento del Medio, segundo grado, realiza la actividad de la página 57.

https://libros.conaliteg.gob.mx/20/P2COA.htm?#page/57

LENGUAJE

A encuadernar nuestros instructivos

Aprendizaje esperado: Revisa y corrige, con ayuda del profesor, la coherencia y propiedad de sus notas: escritura convencional, ortografía.

La escritura convencional de las palabras.

El uso de mayúsculas y minúsculas.

El uso del punto final, el punto y aparte y las comas en las enumeraciones.

Énfasis: Elaboración de un cuadernillo con los instructivos.

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás y corregirás con ayuda del profesor, la coherencia y propiedad de tus notas: la escritura convencional de las palabras, el uso de mayúsculas y minúsculas y el uso del punto final, el punto y aparte y las comas en las enumeraciones.

Conocerás cómo hacer un cuadernillo con los instructivos de tus compañeras, compañeros y tus familiares.

Elaborarás un cuadernillo con los instructivos.

¿Qué hacemos?

¿Conoces algún cuadernillo de instructivos? ¿Podrías mencionar algunos ejemplos?

Los recetarios, los manuales de uso de herramientas o de automóviles, los cuadernillos con instructivos para hacer juguetes y algunos más.