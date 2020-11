Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Preescolar, 30 de noviembre: actividades y respuestas

Para todos aquellos padres y madres de familia cuyos hijos se encuentran cursando el nivel preescolar de educación básica y toman las clases en línea por medio del programa de la SEP Aprende en Casa 2, compartimos los temas y actividades que se abordaron este lunes 30 de noviembre, así como las dudas que se plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2:

¿Qué vamos a aprender hoy?

Este lunes 30 de noviembre en la materia de Artes realizarás actividades divertidas mezclando colores. Combina colores para obtener nuevas tonalidades.

Pide a un adulto que te acompañe, él o ella podrán ayudarte a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?

Para realizar esta actividad será necesario que utilices un delantal o una bata para proteger tu ropa, y los siguientes materiales:

Betabel.

Una flor rosa.

Un carbón o la ceniza de una tortilla quemada.

Pasto machacado.

2 pinceles.

Un lienzo de papel.

Si no los tienes en casa no te preocupes para crear tu obra de arte puedes utilizar elementos naturales que tengas a la mano y puedes combinarlos como quieras no olvides que siempre deberás estar acompañado de un adulto.

¡Estás lista! ¡Estás Listo! En el lienzo de papel puedes dibujar con la ceniza de tortilla unas nubes grises que indiquen que está apunto de llover.

Con el pasto machacado puedes dibujar un jardín y las flores las puedes pintar con un poco de agua y betabel.

¿Sabías que los pintores utilizan pinturas de todo tipo para hacer sus creaciones artísticas? Cuando no tienen los colores que ellos necesitan experimentan con los colores y tú también puedes hacerlo.

Para comenzar necesitarás tiras de papel y 3 vasos, uno con color amarillo, otro con color rojo y el último vaso no tendrá color.

Coloca la punta de unas tiras de papel en los vasos con colores él rojo a la izquierda y el amarillo a la derecha y el otro extremo de las tiras en el vaso que no tiene color que estará colocado en medio de los otros vasos para que observes que color se produce.

¿Qué color piensas que se forme al combinar el amarillo con el rojo? ¡Muy bien se produce el color anaranjado! Ahora vas a cambiar los colores de los vasos, serán azul y amarillo y repetirás el mismo procedimiento.

¿Qué color piensas que se formara combinando el color azul y el color amarillo? Recuerda que esta combinación ya la hiciste. ¡Excelente se forma el color verde!

Ahora realizarás una última combinación, mezclaras el color rojo con el color azul, ¿Qué color imaginas que saldrá? ¡Muy bien se forma el color violeta!

Con los colores que acabas de obtener pinta un árbol y déjalo de muchos colores. Ahora crearas tu propia obra de arte, observa muy bien la siguiente pintura se llama “En la noche estrellada” su autor es el artista Vincent Van Gogh.

Horarios Nivel Preescolar

Checa aquí los horarios de la semana del 26 de octubre al 30 de octubre para el nivel preescolar:

08:00 a 09:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2.

15:00 a 16:00 horas. Imagen Televisión 3.2.

17:30 a 18:30 horas. Heraldo TV 10.2.

Si aún tiene más dudas respecto a los horarios dependiente de los distintos niveles educativos, puedes ingresar al portal que la SEP puso a disposición de alumnos y padres de familia con toda la información para resolver dudas:

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/#