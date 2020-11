AMLO sabe que nos tiene que atender, pero no lo hace: Papá de niño con cáncer

Familiares de pacientes con cáncer recibieron al presidente cuando llegaba en su vehículo oficial a Baja California, fue aquí cuando con pancartas se acercaron y demandaron medicamentos oncológicos.

Sin embargo, los padres de niños con esta enfermedad no recibieron la respuesta que esperaban del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues a pesar de que llevaban un pliego petitorio, el mandatario nacional no bajó el cristal de su ventana.

Así lo ha informado Emmanuel García, papá de un niño con cáncer en Baja California, quien se dijo decepcionado ante la postura que ha mostrado el hombre por quienes muchos padres de menores con esta enfermedad votaron y que ahora desconoce sus necesidades en materia de salud.

Intercepté su camioneta, me pedía que me quitara del paso, el chofer no bajó la velocidad y aunque teníamos el oficio no bajo la ventana, esperábamos algo más, una figura más humana, más cercana y lo que recibimos fue lo contrario", aseveró para El Heraldo Radio.