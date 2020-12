Actual administración menosprecia la importancia de la inversión pública: Luis Foncerrada

A finales del 2018, se observó una reducción importante en los montos de inversión, tanto del sector público como del sector privado, y durante el 2019, que fue el primer año de esta administración, no se sabe gastar el presupuesto, no tienen los programas listo, no conocen los proyectos que existían y siempre se cae el gasto público y la inversión pública cae un 10 por ciento, así lo señaló Luis Foncerrada Pascal.

Esto porque el maestro en Economía por el CIDE, dijo que sucede en cada inicio de sexenio y afirmó que en 2020, se tiene otra caída del 10 por ciento, es decir, una caída acumulada en el monto de inversión, y la inversión de lo que se tenía en 2018, ahora solo es el 80 por ciento de lo que había.

"Esta administración ha menospreciado la importancia de la inversión pública y es un complemento fundamental de la inversión privada", dijo el especialista.

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo, el exdirector general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, dijo que los programas sociales no han tenido ningún éxito, y lo que se plantea para el presupuesto de 2022, es que se reduce los montos que existían para los programas sociales que habían en el 2019 y 2020, y la razón es que fueron programas poco definidos e identificados en el término de sus efectos y beneficiarios finales sin tener un efecto diferente.

Al respecto, detalló que con la caida que se tuvo en 2020, y donde se estima una caida de alrededor del nueve por ciento, la actitud y propuesta del gobierno es que haya que ser austero, por lo tanto, decidió no llevar ningún gasto adicional que pudiera evitar la caida en la demanda que se veía y en la producción.

Puntualizó que una de las partes más graves y que no hubo ninguna señal de parte del gobierno conciencia sobre eso, fue el desempleo, porque tanto los anuncios oficiales de la Secretaría del Trabajo como del presidente, fueron exclusivamente a la pérdida de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y esto es una porción mínima del verdadero problema del desempleo.

Escucha la entrevista completa aquí:

