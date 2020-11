Soy un soldado de la 4T, afirma Mier

Ignacio Mier, nuevo coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió a la oposición que, aunque habrá diálogo, “el agua y el aceite no se juntan” y su bancada concretará los cambios al andamiaje institucional que demande el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó en entrevista con El Heraldo de México, que "no vamos a repetir la fórmula del pasado en la que inventaron que el agua y el aceite se pueden unir. Representamos visiones distintas, ellos se van a oponer (a nuestro proyecto) y qué bueno que lo expresen. El tema legislativo es una continuación de la lucha que se dio en las elecciones”.

Por ello, adelantó que va a mejorar los mecanismos de coordinación en la bancada para evitar que la oposición reviente sesiones en aras de impedir la aprobación de reformas.

Aclaró que es un soldado de la 4T y, aunque tiene una relación personal con López Obrador, “mi mejor comunicación con él es el logro de objetivos prioritarios para su gobierno”.

“Él es un líder legítimo. En 2006 llamé al voto útil en su favor, luego me pregunté si iba a tener sólo la aspiración de un animal o me iba a comprometer más allá del provecho personal, y en 2010 me sumé formalmente, sin buscar ningún cargo, me fui a trabajar al norte. El hilo de nuestra conducción es la lucha”, puntualizó Mier Velasco.

Informó que ya se reunió con Porfirio Muñoz Ledo y el grupo de diputados disidentes y se comprometió a transparentar los recursos de la bancada, "he platicado con todos ellos.

Apuntó que la semana previa y horas antes de la elección me reuní con ellos y logramos que se presentara una candidatura única para la coordinación, "les expliqué que los informes se publican trimestralmente en Gaceta y que esto no se había hecho a causa de la pandemia. Voy a esperar a que concluya la auditoría ordenada por Mario Delgado para presentar todo en conjunto"..

Agregó que una de las prioridades legislativas para este periodo es la aprobación de una reforma para crear tres institutos de investigación en San Lázaro que sean autónomos y no estén sujetos a las “veleidades” de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), una propuesta presentada por Muñoz Ledo.

También adelantó que no bloqueará las aspiraciones de ningún diputado que pretenda reelegirse, “la reelección es un derecho político que no puede ser limitado... En eso no habrá divorcio”, concluyó.

POR NAYELI CORTÉS