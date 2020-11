Elecciones EU: PESO toca nuevo máximo de 21.9782 unidades por DOLAR

El peso tocó un nuevo máximo de 21.9782 unidades por dólar, nivel que no se veía desde el 2 de octubre.

Durante el martes el tipo de cambio osciló entre 20.95 y 21.97 pesos por dólar, en operaciones electrónicas, el nivel máximo representa una caída de poco más de cuatro por ciento, por la incertidumbre sobre el resultado final de las elecciones en Estados Unidos.

Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, dijo que existe el riesgo de que los resultados de las elecciones no sean concluyentes, por lo que, el peso borró parte de sus ganancias.

De acuerdo con datos del Banco de México, en su cotización interbancaria el peso cerró en 21.25 unidades por billete verde, con una caída marginal de 0.04 por ciento, pero conforme se han dado a conocer los resultados de la contienda, el peso ha mostrado nerviosismo.

De acuerdo con María Ariza, directora general de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), si los resultados son muy cerrados o alguno de los candidatos no acepta los resultados, los mercados van a enfrentar mucha volatilidad.

“Ojalá no haya ningún proceso complicado y que las cosas se den con facilidad, que cualquier candidato no ganador tome el resultado como bueno y no se pronuncie por un proceso más complejo que afecte a los mercado”, comentó Ariza.

Otros mercados

También los mercados reaccionaron y Wall Street borró las ganancias que registró durante la sesión del martes.

Los resultados de la contienda entre Joe Biden y Donald Trump está cerrados, pero hasta el momento no hay sorpresas en los estados donde se conocían quienes serían los favoritos.

Por: Laura Quintero