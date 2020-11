Avanza aplicación de vacunas contra la influenza

Al cierre de octubre, el Estado de México tenía un avance de 39 por ciento en la aplicación de la vacuna contra la influenza, informó Víctor Durán Mendieta, subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Edomex (ISEM).

En entrevista, destacó que se ha registrado una demanda importante del medicamento en el Edomex, pero sólo se aplica a la población vulnerable.

El estado ha recibido por parte de la federación un millón 750 mil dosis, es decir, 50 por ciento de los tres millones 394 mil porciones que colocará el sector salud estatal, a través del ISEM y del Instituto de Seguridad Social del Edomex y sus Municipios (Issemym).

Si se consideran dependencias federales, como el IMSS, serán alrededor de cinco millones de dosificaciones las que se distribuirán en total en la entidad.

Durán Mendieta dijo que en esta región, como ocurre a nivel nacional, sólo se beneficiará a seis grupos vulnerables en riesgo, ya que “lamentablemente no hay vacunas para poder proteger a todos”.

Las personas que están recibiendo las dosis son los menores de cinco años; adultos mayores de 60 años; mujeres embarazadas; quienes viven con VIH; enfermos de diabetes mellitus, hipertensión, cáncer y problemas pulmonares, y el personal de salud.

“Los ciudadanos que estén dentro de esos seis grupos, pueden acudir con confianza a la unidad de salud más cercana y solicitar la vacuna; si no forman parte de la población en riesgo, no hay la posibilidad de poder ofertar el medicamento, porque no alcanza para todos”, indicó el funcionario.

En tanto, en algunos DIF municipales del Valle de México se terminaron rápido las vacunas o no llegaron a tiempo. En el de Tlalnepantla desde la segunda semana del mes ya no contaban con dosis.

El titular del DIF de Atizapán, Francisco Ledesma Llaca, señaló que han estado haciendo varias gestiones con el gobierno federal y estatal para cubrir la demanda de la población vulnerable.

Por Leticia Ríos

