Alianza Federalista urge sostener una reunión con López Obrador

En una segunda serie de pronunciamientos desde sus estados, los gobernadores que integran la Alianza Federalista urgieron al presidente Andrés Manuel López Obrador una distribución justa del Presupuesto de 2021, el cual se aprobará el próximo 15 de noviembre.

Desde la mañana de este martes, al menos siete de los 10 mandatarios estatales de oposición dieron un pronunciamiento sobre las afectaciones que habría en sus entidades en caso de que la aprobación de recursos continúe, pues cuenta con mayores recortes para sus estados.

“Necesitamos un Presupuesto Federal 2021 hecho a conciencia, que escuche a todas las voces y no sólo a una; con congruencia, respeto, responsabilidad y sobre todo visión de futuro y compromiso de unidad. Exigimos lo justo, no menos de lo que tenemos hoy”, insistieron los gobernadores.

En un pronunciamiento colectivo, los gobernadores también llamaron a la Cámara de Diputados para que dejen de lado las líneas partidistas y actúen a favor de la ciudadanía, a quienes señalaron como los más perjudicados en caso de que avance el proyecto de presupuesto actual.

“Hemos hecho caso al llamado que dictaba dejar de lado toda politiquería; l os propósitos electorales no son y nunca han sido parte de la agenda de la Alianza Federalista. Nuestro solo objetivo es defender lo que cada estado y sus ciudadanos merecen”, insistieron los gobernadores.

López Obrador rechazó reunión

Las reacciones se dan luego de que esta mañana el presidente López Obrador expresó su rechazó para reunirse con los mandatarios, luego de que ayer le enviaran una misiva para centrar el debate en el presupuesto y postergar el análisis de un posible replanteamiento del Pacto Fiscal.

“Lo que yo no quiero es que no usen la institución presidencial con propósitos electorales, debe haber una relación de respeto y no, no ha habido. Me han faltado al respeto”, dijo en su conferencia matutina, quien descartó haber recibido la misiva.

En respuesta, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, mostró en redes sociales el documento enviado al presidente y posteriormente recordó que la situación en la entidad podría encontrarse crítica en materia de estabilidad y gubernabilidad.

Por: José Ríos