Secretaría de Salud advierte sobre cubrebocas con válvula: “no lo compre, no sirven”

Al informar que en México se registraron hasta ayer un millón 100 mil 683 casos confirmados de COVID-19, 10 mil 8 nuevos casos más que el pasado viernes, la Secretaría de Salud alertó del uso de cubrebocas con válvula, pues, dijo, “no sirven” para proteger.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, dijo que la válvula no retiene ni la saliva ni aerosoles de la persona que lo usa, lo que expone a las personas a su alrededor. Recomendó usar los KN95 y de tela.

"No lo compre; y si usted lo vende ya no lo venda, esto no sirve. Y los N95 no los compre para casa, esos son para el personal de salud… los que tienen válvula ¿por qué se les dice (cubrebocas) egoísta? Porque lo que va a ser es supuestamente proteger a la persona que lo trae, y digo supuestamente porque tampoco sirve para eso porque el virus entra también por los ojos; y no sirve para lo que debe de servir, para proteger a los demás”, explicó.

Hasta este sábado, la Secretaría de Salud también registró un total de 105 mil 459 defunciones desde el inicio de pandemia en México a la fecha, lo que significan 586 más que el pasado viernes.

También recordó que la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Guanajuato, Querétaro y Jalisco están en riesgo de pasar del color naranja al rojo en el Semáforo Epidemiológico, pues tienen una tendencia de incrementos de contagios de COVID-19.

Por: Iván E. Saldaña