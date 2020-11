Taxistas anuncian campaña nacional como estrategia sanitaria ante la pandemia

De manera coordinada, las organizaciones que se congregan en el Movimiento Nacional Taxista preparan una estrategia nacional sanitaria para desinfectar las unidades y emprender protocolos en las unidades que ofrecen su servicio de traslado particular a través de esta modalidad de transporte para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

Jesús Salazar, presidente de la Unión de Taxistas Económicos de Jalisco, dijo que se está planeando la estrategia nacional para que los miembros del Movimiento Nacional Taxista la apliquen:

Además, los taxistas piden que el gobierno del estado de Jalisco verifique las medidas sanitarias y regulaciones con piso parejo para que no se generen conflictos con las plataformas y que los usuarios también tengan la certeza de que viajarán seguros ante el coronavirus.

“Los conductores debemos de ser sensibles y les pedimos con toda cortesía -a los usuarios- que viajen con el cubrebocas por la seguridad de ellos y de nuestras familias y de sus familias, tenemos en nuestros vehículos gel antibacterial, sanitizantes, algún compañero tiene cubrebocas económicos, porque si el usuario no lo trae, pues no tenemos el KN95 para todos, pero la realidad tratamos de cumplir con las medidas de higiene y de seguridad para todos. Habrá quien se moleste y lo lamentamos, pero no podemos subir pasajeros sin cubrebocas”.