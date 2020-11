Carlos Joaquín: Si bajamos la guardia, nos alejamos del color verde

El gobernador Carlos Joaquín reiteró esta noche la necesidad de fortalecer las medidas preventivas y los hábitos de higiene para la nueva normalidad a fin de prevenir contagios por Covid-19 y avanzar más rápido hacia la recuperación económica y la generación de empleos.



“No nos relajemos, debemos incrementar nuestras medidas de prevención, el uso de los hábitos, mantener la distancia, usar el cubrebocas, no saludarnos ni de abrazo ni de beso, no asistir a aglomeraciones y el respeto responsable a los protocolos de las empresas” dijo el gobernador de Quintana Roo.



El gobernador Carlos Joaquín dio a conocer que, durante la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre próximos, el Semáforo Epidemiológico Estatal marca que todo el estado se mantiene en color amarillo.



Explicó que los datos de esta última semana arrojan que hubo un pequeño repunte en el riesgo de contagio, al llegar a .94 y .95 en ambas regiones, cuando anteriormente llegamos a .87 lo que es una alerta. “No debemos bajar la guardia, si lo hacemos nos alejamos del color verde” dijo.



Insistió en reforzar el uso de los hábitos, sobre todo ahora que se está hablando que estamos cerca del color verde, pero eso no será posible si se baja la guardia, por lo que se requiere la participación de todos para salir adelante.



Asimismo, expresó su más sentido pésame a la familia de Dr. José Feliciano Sánchez Silva, quien laboró por 30 años en la Secretaría de Salud y que este jueves se le adjudicó el reconocimiento Nobleza Obliga. Falleció víctima de Covid-19.



Durante el programa Conexión Ciudadana, que se difundió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y las redes sociales de la Coordinación General de Comunicación Social, se contó con la presencia de Margarita Luna, directora corporativa de grupos y eventos del Moon Palace y Bernardo Cueto, director del IDEFIN.



Ambos destacaron la importancia que tiene para Quintana Roo el que Cancún sea sede de la Cumbre Mundial de Turismo (WTTC) del 24 al 26 de marzo próximos, y que representa un fuerte impulso en la reactivación del sector turismo, con la presencia de empresarios más importante del turismo mundial.



Otro de los temas desarrollados fueron las manifestaciones pacíficas realizadas en los municipios del estado en ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.



El Coordinador General de Comunicación Carlos Orvañanos Rea destacó que las mujeres no están ni estarán solas, pues antes del 2017 el feminicidio era letra muerta en Quintana Roo, no fue sino hasta marzo de ese año que se dio la primera sentencia histórica por feminicidio y se creó la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos contra la Mujer.