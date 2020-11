A pesar de no poner una meta, el Teletón espera recaudar el mismo monto que en 2019: Fernando Landeros

Por primera vez en 23 años, el Teletón ha cambiado la esencia que caracteriza a esta organización, pues debido a la pandemia por Covid-19 este 2020 la meta no será establecida por la fundación, sino por las personas que contribuyen anualmente con donativos.

Fernando Landeros, presidente de la fundación, reveló durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez que con este modelo se busca impulsar a más de 100 mil niños para 2021.

En este sentido, Landeros recordó que en marzo se tuvieron que cerrar los centros de rehabilitación para cuidar a los niños, que consideró “también hicieron un sacrificio”.

En este sentido, el Teletón se ha sumado al movimiento mundial de cooperar con las diferentes instancias tanto federales como estatales de salud para poder ampliar la capacidad hospitalaria en el país.

En el pasado, la meta de recaudación también ha sido cancelada, esto cuando fue el terremoto del 19S, donde además se donó parte de lo recaudado para los damnificados.

La fundación entiende que hay situaciones de agenda nacional que son importantes, somos empáticos, pero no significa que no tengamos sueños o misión, no significa que no queramos un monto importante para los niños, ojalá la sociedad lo permita como el año pasado", enfatizó.