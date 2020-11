¿Qué representan dos años de gobierno de AMLO en México?

El próximo martes 1º de diciembre se cumplen dos años del inicio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se cuestiona si dos años son suficientes para un corte de caja.

Por esta razón, en esta Mesa de Opinión, El Heraldo – La Silla Rota, el director de editorial de El Heraldo de México, Alfredo González, y el director de información de La Silla Rota, Jorge Ramos, conversaron con diferentes diputados y diputadas de los partidos políticos PAN, PRI y el que tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y gobierna actualmente, Morena, sobre lo que se ha hecho un periodo de dos años, las confrontaciones que ha tenido con empresarios, científicos, medios de comunicación, opositores, entre otros.

Dos años de gobierno de AMLO

Cynthia López Castro, diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que dos años de gobierno de López Obrador, en el tema económico, han sido catastróficos, y recordó este 2019, en los últimos meses, específicamente el caso de la Ciudad de México, en donde 32 mil 500 empresas formales cerraron por el tema de la pandemia, lo cual es natural en el mundo e igual hay una crisis económica importante, sin embargo, señaló que en el gobierno no hubo un rescate económico con la emergencia sanitaria, no hubo un programa que apoyara a estas empresas a poder subsistir.

"En otros países donde apoyaban con créditos para que siguieran pagando su renta, con apoyos, préstamos", comparó la duputada con las más de 32 mil empresas que hay en la Ciudad de México.

Añadió que a finales de 2020, alrededor de 12 millones de mexicanos perdieron su empleo, lo que le parece un "número devastador", además, explicó que en la Cámara de Diputados han impulsado la iniciativa del Ingreso Mínimo Vital donde se pueda dar a la gente, sobre todo, a las jefas de familia y a los comerciantes que no tienen un empleo formal, que no tienen seguridad social, en el que se planteó un ingreso de 3 mil 700 pesos al mes durante tres meses, para poder apoyarlos a combatir la crisis económica y que por lo menos tengan para la renta y para comer, pero, no la quisieron aprobar, por lo que

"Es la peor crisis del país, la gente no tiene para comer, no tiene empleo, y aunado con que el gobierno no ha querido tomar acciones al respecto; están más preocupados por otras cuestiones", dijo López Castro

Por su parte, Adriana Dávila, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN) indicó que año con año, lo que debiera ser correcto es un ejercicio de rendición de cuentas, ejercicio que en este gobierno de la 4T está negado a hacerlo, además, señaló, que incluso en las comparecencias que se han tenido en la Cámara de Diputados de los servidores públicos con objetividad, con datos estadísticos, con apuntes técnicos, lo que han hecho durante estos dos años.

"Tienen a México sumido en la peor crisis de seguridad, de economía, de salud, y por supuesto en la peor crisis, de mexicanos contra mexicanos peleando, mexicanas contra mexicanas peleando"

Esto, porque el Presidente tomó la decisión de dividir al país, de gobernar para unos cuantos, y los datos que están ahí, de las propias instancias gubernamentales, dan algunas cifras, por ello explicó que el mayor número de homicidios dolosos, aumento de feminicidios en por lo menos en 7 por ciento, sumado al 13 por ciento que se tenía en los balances anteriores.

Agregó la desaparición de 109 fideicomisos que generaban ciertas ayudas, en el que la falta de un plan de infraestructura indica que tienen inundado a Tabasco, un tema que se convirtió más en un proceso política-electoral por parte del gobierno federal que en un ejercicio de política pública.

Reiteró que las cifras que dio a conocer, no son cifras que hayan "sacado de la manga", sino son cifras del propio gobierno federal y pidió hablar de ellas, ya que no lo pueden hacer en la Cámara de Diputados.

A este mismo cuestionamiento, Javier Hidalgo, diputado federal de Morena dijo que existe un balance negativo de parte de sus opositores, en el que buena parte de sus argumentos son una cuestión a la defensiva de la estrategia que está siendo exitosa de acabar con la corrupción en el país, y buscan argumentos para resarcirse ante algo que es evidente.

Detalló que con los mismos recursos, sin pedir prestado, sin aumentar impuestos, hoy alcanza para apoyar a todos los adultos mayores a 68 años, y a 65 para las zonas indígenas; alcanza a apoyar a millones de jóvenes que están estudiando la educación media superior y a Jóvenes Construyendo el Futuro; para apoyar a campesinos, pescadores, a pequeños empresarios; a generar infraestructura para el desarrollo en zonas que habían estado totalmente desatendidas, como es el sureste; también a generar un desarrollo económico de abajo hacia arriba; alcanza a atender a la pandemia que ocasionó el Covid-19, con un sistema de salud que dejaron destrozado, y todo sin aumentar impuestos y sin pedir prestado, con el mismo recurso.

"Obviamente mucho del mérito de lograrlo, está en la firmeza de la gente por este cambio que se está viviendo porque las resistencias son enormes y buena parte de las compañeras lo expresan", señaló

El morenista aseveró el PAN mantenía el tema de la lucha contra la corrupción con algo de su programa, sobre el PRI, afirmó que "siempre ha sido muy corrupto, y que deberían ellos de estar quitándose el fardo de su pasado y sumarse a este cambio que beneficia a todos".

Esto debido que las condiciones que se van a generar para una nueva sociedad sin corrupción no sólo es de recursos, también es un asunto moral que les permite tener, un estado de social, democrático y de derecho que se pueda respetar.

Aseveró que muchos de lo que dicen los opositores, son pretextos y muchas resistencias que hay a este cambio que a los mexicanos ya les urgía y que lo apoyan la mayoría de los mexicanos, en el que esperan también, que el PAN y el PRI se deshagan de sus fardos del pasado y se sumen porque también les conviene.

Control de la pandemia y de seguridad

No concordante con el diputado de Morena, la diputada del PRI, dijo que en México, la pobreza por ingresos, se incrementó a 10 millones de personas, lo cual no había habido en los últimos 15 años en nuestro país, y son datos oficiales del Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social, además, dijo que la cobertura al 100 por ciento de los jóvenes en materia de becas para los estudiantes, no es verdadera, ni al 100 por ciento de los adultos mayores.

"De los 17 programas sociales del gobierno federal, 11 presentaron fallas debido a faltas de claridad de los propios programas, según Coneval", dijo la diputada

Explicó que entre ellos determinaron que estaba Sembrando Vida, las Universidad para el Bienestar de Benito Juárez, la pensión de adultos mayores, lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, y los microcréditos.

Por otro lado, en seguridad, señaló que el país ha tenido el año más violento de su historia, en tan sólo 22 meses, se registraron 64 mil homicidios, es decir, cada día, de los 730 días, han sido asesinadas 97 personas diarias.

Agregó que en estos dos años, el actual gobierno, lleva acumulados mil 988 feminicidios, es decir, 10 mujeres son asesinadas al día, sin ninguna razón, más que por el hecho de ser mujer, son asesinadas, y vemos que no hay acciones al respecto, que no vemos que se reconozca, no vemos una campaña al respecto para concientizar ni acciones específicas.

2El secuestro no ha parado en nuestro país, cada 6 horas, una persona es privada de su libertad", indicó,

Como último dato, señaló que el robo del patrimonio sigue creciendo, ya que cada 6 minutos roban una casa y cada 3 minutos despojan a una persona de un vehículo.

Al respecto, La diputada del PAN señaló que es muy simple, dijo que hay más de 100 mil hogares enlutados por Covid-19, en el que México es el número 53 en el peor manejo de la pandemia, y no se tiene ni siquiera la responsabilidad de haberle dado a los médicos y enfermeras que atendían estos casos el material necesario.

"Yo creo que tienen los elementos necesarios para que todo lo que el pasado generó pudiera castigarse", afirmó.

Respecto al caso del exgeneral cienfuegos, dijo que fueron investigaciones de Estados Unidos y no de México las que generaron el tema, mismo que fue dudoso en la forma en que se negoció que es muy similar al de Genaro García Luna, así que no tiene el mismo trato porque se trata de asuntos de carácter político más que de carácter legal.

Recordó cuando desaparecieron el Seguro Popular, las instancias infantiles, el apoyo para las mujeres, asunto se discutió, incluso en este último presupuesto de egresos de la federación,

"Lo único que sabe hacer es política electoral, no le interesa mantener empobrecida a la gente con tal de mantenerlos todos enfilados para pedir ayuda, suplicar ayuda a este gobierno porque de otra manera, los empleos, la salud, y la economía".

Finalmente, el diputado por Morena destacó dato, de Bloomberg y la acción que se ha realizado por parte de las personas entorno a la pandemia.

Señaló que se checa este estudio -de Bloomberg- los datos no son comparables, sin embargo, la actitud que debiera de haber, porque no están cuestionando al gobierno, están cuestionando al país, y el esfuerzo para que la pandemia no sólo ha sido de gobierno, ha sido de la sociedad, de la gente, de todo, y las víctimas entorno a la pandemia ha sido de todos.

Afirmó que el problema no es de Bloomberg, sino de la actitud de los mexicanos ante esta situación, y destacó actitud que tomó, el PAN, para la parte de la pandemia, que sabiendo que se venía una tragedia, un gran problema, como una gran ola y lo que necesitamos es actuar con serenidad, con prudencia, con templanza, y se quisieron aprovechar de esta circunstancia generando temor y miedo en la población, ya de por sí todo el mundo estaba con mucha preocupación y esto que realmente vino a regodearse en las personas que fallecieron víctimas de esta enfermedad.

Escucha la entrevista completa aquí: