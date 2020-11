Napoleón Gómez Urrutia da POSITIVO por Covid-19; "presento síntomas menores", asegura

Por medio de su cuenta de Twitter, Napoleón Gómez Urrutia, senador y Secretario General del Sindicato de Mineros, informó que dio positivo por el nuevo coronavirus Covid-19.

En el mensaje publicado, el legislador aseguró que presenta síntomas menores y se encuentra bien de salud.

Sin embargo, Napoleón Gómez Urrutia señaló que estará en aislamiento y trabajando a la distancia "con el mismo empeño que si estuviera presencia".

"Amigos y amigas: Me hicieron la prueba de Covid-19. Hoy me informaron que resulté POSITIVO. Presento síntomas menores y me encuentro bien. Seguiré el protocolo sanitario de aislamiento y continuaré trabajando con el mismo empeño que si estuviera presencial", escribió.

Covid-19 en México

Este miércoles 25 de noviembre la Secretaría de Salud (Ssa) informó en conferencia que en México hay un millón 70 mil 487 casos confirmados de Covid-19, así como 103 mil 597 muertes.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, señaló que son 201 mil 513 los casos sospechosos sin prueba, mientras que 136m il 679 son sospechosos sin probabilidad de resultado. Se informó de un millón 293 mil 654 casos negativos de Covid-19.