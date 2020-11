Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 3° y 4° grado, 24 de Noviembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 24 de Noviembre para Tercero y Cuarto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este martes.

Lo que vas a aprender hoy en 3ro. Grado

Este martes, en la materia de Lenguaje usarás títulos y subtítulos para buscar, organizar y jerarquizar información sobre un tema.

En las clases anteriores has iniciado el trabajo que te llevará a realizar un folleto. El día de hoy será importante definir el tema para después comenzar a buscar la información, hay muchísimos temas posibles, será difícil escoger, veamos que sugiere el libro de texto de español tercer grado página 43, recuerda que ayer nos quedamos en el primer párrafo, continuemos con su revisión, lee la página 43 a partir del segundo párrafo “Después de todos los folletos que hemos revisado”.

Cómo puedes darte cuenta el libro nos recuerda que nuestro folleto debe tratar de un tema de seguridad. Para tomar la decisión final de nuestro tema observa muy bien el siguiente juego, esperemos resulte inspirador a todos, si te es posible realízalo sino lee con mucha atención la actividad.

¿Qué tan bueno eres para dibujar? ¿Alguna vez has intentado que alguien adivine lo que dibujas? te invito a que juntos juguemos “Dibuja y adivina”. Necesitarás una perinola con 4 opciones de color, puedes elaborarla con la imagen que te proporcionamos en seguida.

¿Qué hacemos?

Es súper importante estar prevenidos antes que el invierno haga su presencia en todo el país. Ese podría ser el tema y título de nuestro folleto, “¿Cómo prevenir las enfermedades durante el invierno?” esto, considerando que es de suma importancia dar a conocer las medidas de prevención durante la época invernal e incluso antes de ella, ¿Te gusta?

El folleto lo construiremos, poco a poco en el transcurso de cada sesión de clase. Mientras tanto, ve a tu libro de texto de español tercer grado, página 44, para descubrir las actividades que en este punto debes realizar “A buscar la información”.

De acuerdo a lo que acabamos de leer, lo primero es definir el tema, el cual ya hicimos, escribe en tu cuaderno el paso número 1 y el tema elegido.

Lo que vas a aprender hoy en 4to. Grado

En la materia de Lenguaje en las sesiones pasadas aprendiste sobre los croquis y sus elementos, los trayectos y descripciones de los mismos. Hoy reflexionarás sobre la importancia de tener claridad y precisión al dar indicaciones sobre lugares o trayectos, revisando y corrigiendo el vocabulario y la ortografía.

¿Qué hacemos?

En sesiones pasadas has realizado ejercicios de descripción de trayectos de croquis. En esta sesión centrarás tu atención en la forma en que das indicaciones, ya sean escritas o verbales, porque de nada te sirve tener un croquis muy bien hecho, si tus indicaciones no se entienden o no son claras, ¿Te ha pasado?

Por ejemplo: En casa de la tía Lolita le solicitaron a Juan que fuera a comprar tortillas, pero como Juan no conocía la colonia le hicieron rápidamente un croquis con el trayecto descrito. La descripción, sin embargo, no era tan clara y al intentar seguirla le surgieron muchas dudas. Tuvo que preguntar a las personas que pasaban por ahí para lograr llegar. ¿Imaginas lo estresante que debió ser para Juan no poder llegar fácilmente a su destino? Cuando regreso Juan a casa de la tía Lolita, ya habían acabado de comer.

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

11.2 y 5.2 12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

7.3 18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria