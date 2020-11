Maestro lleva educación a Chiapas con 'Combiteca'

El maestro de educación física Fray Antonio Alfaro pensaba generar más recursos y se le ocurrió un buen negocio: comprar una combi para habilitarla como tiendita ambulante, pero al llegar la pandemia, quedó en evidencia que muchos niños de su natal Comitán de Domínguez en Chiapas, al sur de México, no contaban con la infraestructura que les permitiera aprender desde casa; dejó atrás su emprendimiento y adaptó el móvil como un medio para llevar internet a las comunidades más lejanas de su municipio, en una iniciativa que nombró La Combiteca.

Los barrios se organizan para llamar a Alfaro y pedirle su visita, entonces se habilita algún espacio abierto en el que niños y jóvenes puedan estudiar, es entonces que Fray Antonio enciende el motor de la combi modelo 1990, pintada en blanco y azul, con el gran letrero que anuncia Wi-Fi gratis para aquellos que deseen aprender y dirige su móvil hacia las rancherías o colonias donde no hay el internet.

Ahora su meta es equipar el automóvil, en favor de los niños y jóvenes que se esmeran por desarrollarse. “Tengo la intención de montar una biblioteca para apoyar a estudiantes de todos los niveles para que tengan material de consulta. También me gustaría ponerle una pantalla para que los niños y niñas que no cuentan con celular o tablet puedan tomar clases en la televisión, porque muchos niños no tienen esos aparatos y a veces entre cinco se prestan uno”, expresó el Licenciado en Educación Física y Ciencias de la Educación por la Universidad de Veracruz.

Para Alfaro las pequeñas acciones pueden cambiar el desarrollo de una comunidad y en sus recorridos ha descubierto lo admirables que son los profesores que trabajan en zonas rurales y cuyo trabajo es poco visibilizado.

En la iniciativa se sumó el empresario y amigo suyo Roberto Aguilar, quien dio como donativo rotular la Combiteca, pues no cobró un solo peso por sus servicios; también lo apoyó David Álvarez, que se encargó de configurar la Red 4G de 10 megas.

“Me nace hacerlo gracias al apoyo de mi familia y amigos. Tenemos buenos resultados hemos apoyado en brindar acceso a internet a muchas personas y lo haré hasta que los recursos me alcancen”, expresó el docente quien a causa de la pandemia se quedó sin empleo y aunque se fueron sus ingresos, permanece en él la empatía y amor por los alumnos que quieren mejorar su vida y su entorno.

Conoce más

La Combiteca es un proyecto personal que subsiste con los recursos propios de Alfaro, pero recibe donativos, tanto en especie como en efectivo, desde libretas, lápices, plumas o colores, hasta dinero para costear gasolina.

En números

3 Horas de servicio da al día

100 Metros de distancia alcanza la señal de la Combiteca

La calidad del internet es variable, pues depende de la calidad de señal que reciba la antena que lleva su automóvil.

La combi tiene una antena con conexión satelital y cuenta con un modem para dar servicio vía Wi-Fi a 80 equipos a la vez.

Además de llevar recursos materiales en el auto, quiere invitar a especialistas, no sólo docentes a viajar con él para apoyar a los niños.

Por Katya López Cedillo