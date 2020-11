Comerciante murió de un infarto: señala reporte oficial

Rosa Yolanda dice temer por su vida tras el presunto asesinato de su esposo, Juan Carlos Padilla, a quien Agentes Ministeriales cumplimentaran una orden de aprehensión cuando caminaba por la calle Jaime Nunó acompañado de su esposa y nieta.

Rosa Yolanda Zamudio Jasso, esposa del comerciante que murió cuando era trasladado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, (AIC) señaló que luego de interponer la denuncia correspondiente en la Fiscalía del Estado, no le entregaron copia de la demanda y le retuvieron el celular con el que grabaron el video del momento de la detención.

“Anoche se puso la demanda y yo les dije que quería que quedara estipulado que nosotros teníamos miedo, que si nos pasaba algo a mi familia, a las personas que trabajan con nosotros, los hacíamos responsables y por la situación, porque son personas de ahí mismo, de ellos y que yo quería que me brindaran apoyo para que me dieran seguridad a mi (¿Temen por alguna represalia?) Sí, así es”, relató la esposa de Juan Carlos Padilla.

Con los ojos rojos y en algunos momentos con el llanto sin contener, Rosa Yolanda narra que al principio pensaron que se trataba de “un levantón” o un secuestro, pues no tenían la certeza de que fueran ministeriales.

“Nos levantaron nuestra declaración de los hechos y nos dijeron que ellos iban a seguir el trámite de las averiguaciones y nada más fue todo lo que nos dijeron, nos dijeron que no nos podían dar copia de la demanda, nada más nos dieron un teléfono de la agencia 4 que fue la que atendió la demanda, inclusive mi teléfono se quedó ahí, dijeron que mi teléfono se tenía que quedar porque con él fue con el que filmé el video cuando paso, que iba a servir como prueba”.

Murió de un infarto

Comentó que Juan Carlos Padilla tenía 54 años de edad y 30 años de vender tamales en El Barrio de la Resurrección, en donde dijo “mucha gente conocía a mi esposo”.

Para la tarde de este martes, la familia recibió el cuerpo de Juan Carlos y según el reporte oficial, murió de un infarto.

Yolanda recordó a su esposo como una persona alegre, sin vicios y trabajador al mencionar que no merecía morir de esa forma.

“Nunca hemos tenido ningún problema, mi esposo era una persona sana, no tomaba, no fumaba, se dedicaba nada más a trabajar, del trabajo a la casa, él se paraba a las 5 de la mañana y se acostaba a las 11 de la noche, trabajamos en la mañana, trabajamos en la tarde como burros, y nunca hemos tenido problemas con nadie, mi esposo era una persona alegre, siempre lo veían en la calle chiflando, cantando, ayudando a la gente, siempre tenía una palabra de esperanza para los que venían a pedirle consejo, los ayudaba, nunca les negó nada a nadie, él no tenía derecho de morir así como lo mataron, no tenían derecho de quitarle la vida”.

Dijo que no tienen conocimiento de que enfrentara algún proceso legal, además de reiterar que los Agentes Ministeriales nunca mostraron la orden por lo que desconoce la supuesta acusación en su contra.

Por: Gabriela Montejano