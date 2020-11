Se deben evitar consumir "producto milagro" para combatir el Covid-19: infectólogo

El daño no solamente el que pueda haber desde un punto de vista económico y efectos colaterales que puede ser suplementos nutricionales que se disfrazan para no pasar por una regulación de Cofepris, así lo señaló el infectólogo Alejandro Macías, respecto a que aún no hay un tratamiento o cura para el Covid-19.

Afirmó que el problema principal, es la pérdida de tiempo, en el que la gente pone su esperanza en el que piensa que se va a mejorar y pierde días valiosos en el que incluso se está jugando la vida, porque la persona puede necesitar oxígeno.

El tambien excomisionado especial para la atención de la influenza señaló que muchas veces las personas no se dan cuenta que les puede dar hipoxemia, en el que le está faltando el oxígeno y se toma una serie de medicamentos que no le van a servir para nada, y cuando entra a un hospital no hay posibilidad de salir de ahí con vida.

No creer en los medicamentos milagro

En entrevista con Blanca Becerril para República H, Macías invitó a la gente a que no crea en estos productos milagro, en el que supuestamente mitigarán los efectos del Covid-19, y afirmó que la secretaría de Salud ha hecho un esfuerzo muy importante de capacitación, y de insistirle a la gente en el uso del oxímetro y no estar tomando una serie de fármacos que no ayudan en nada.

En el tema de las vacunas, Macías señaló que México no dependerá realmente de la vacuna de de ARM-mensajero que es muy cara y que necesita una temperatura muy baja, sino la de AstraZeneca que aunque tiene una eficacia menor del 70% se transporta con facilidad y no requiere de congelación, además de que se adapta a las condiciones en México y de los países en desarrollo porque no se tiene una buena red de frío que incluye la ultracongelación, además de que cumple con lo estándares económicos del país.

Recordó que la fundación de Carlos Slim junto con el gobierno mexicano ya tiene un contrato de riesgo para esta vacuna, en el que ambos perderían de no funcionar la vacuna y de tener dos vacunas, la de Oxford y AstraZeneca que sacarán del problema al país.

