Envían auto de apertura al Tribunal de Enjuiciamiento por homicidio de Gerardo Sosa hijo

Con el envío del auto de apertura al Tribunal de Enjuiciamiento por parte de la juez de control, concluyó la etapa intermedia en el caso del homicidio de Gerardo Sosa Cravioto —hijo de Gerardo Sosa Castelán, expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)—.

La familia de Fernando R. M., acusado del crimen, reprochó obstrucción de pruebas e inclinación hacia la tesis del año de Ministerio Público (MP) en la audiencia que se llevó a cabo este día, preámbulo del juicio oral en el que se emitirá sentencia.

Tras salir de la audiencia, el hermano del imputado, Eric R. M., acusó que la jueza de control Janeth Montiel Mendoza "favoreció en todo momento al MP y sus atropellos".

"Validó el hecho de que a la defensa se le hiciera de último momento el descubrimiento probatorio, además de que le obstruyeron el acceso a las 'pruebas' y negaron la posibilidad de realizar peritajes. Además, desechó las pruebas aportadas por la defensa", expuso el hermano del acusado, quien consideró que "con este desempeño inconstitucional, se suma un nuevo acto en este abuso de poder".

Aseguró que las pruebas que no se les permitió incluir ni realizar corresponden a balística, "puesto que nunca nos permitieron hacer pruebas con el arma", así como un dictamen del retrato hablado con el que supuestamente fue identificado el agresor, y el mapeo vía satelital para demostrar la ubicación de Fernando el día de los hechos: 23 de febrero de 2019.

Asimismo, un peritaje en informática para analizar la extracción de equipos electrónicos.

Según Eric, ninguna de las pruebas que presentó la defensa de su hermano fueron aceptadas en el caso.

De acuerdo con la imputación, el retrato hablado muestra una coincidencia de 85 por ciento con Fernando. Éste fue elaborado con testimonios de personas que auxiliaron a Sosa Cravioto después de que fue atacado a tiros en el crucero de Santa Ana Tzacuala, en el municipio de Acaxochitlán, donde son originarios los Sosa y tienen un rancho que administraba Gerardo hijo: Yemila.

Fernando trabajaba con él hasta meses antes. Según la tesis del MP, Gerardo hijo descubrió presuntas irregularidades en el actuar de su trabajador y lo despidió. En represalia, acusa que éste lo atacó.

Fernando asegura que las personas que dieron testimonios para el retrato hablado lo conocen y no lo señalaron directamente. Además, dice que Sosa Cravioto se pudo comunicar por teléfono con su padre mientras era trasladado al hospital donde posteriormente moriría y no lo acusó de haberle disparado. Al día siguiente de los hechos, acudió al velorio en Pachuca y al encontrarse con Sosa Castelán afirma que le dijo: "ya ves, cabrón, me descuidaste a mi hijo".

Justo cuando se cumplió un año del atentado, el 23 de febrero de 2020, Fernando R. M. fue detenido en la colonia PRI Chacón de la capital del estado y recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de la ciudad. Según el MP, en ese lugar fue encontrada con un arma calibre. 45 con la que presume se cometió el asesinato.

Por: Áxel Chávez