Alertan hasta 5 mil por posible contagio de Covid tras rastreo con QR en la CDMX

El sistema para identificar los casos de Covid-19 en espacios cerrados, tales como restaurantes y oficinas, busca notificar a posibles personas contagiadas mediante la lectura del código QR lo que ha dado buenos resultados en sus primeros dos días.

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, del 18 al 20 de noviembre se detectaron 67 casos positivos, por o que se tuvieron que enviar hasta 5 mil mensajes para alertar a os ciudadanos que pudieron estar en contacto y de esta manera determinar más posibles contagios por coronavirus.

Aunque es una manera innovadora de saber si están en riesgo, ha generado desconfianza entre los capitalinos debido a la recolección de datos y la constante vigilancia, aunque es un buen paso para poder controlar la pandemia, como lo han conseguido en algunos otros países del mundo.

Por su parte, el director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes, quien precisó que los datos mínimos recabados sólo son almacenados durante 15 días, con la finalidad de dar seguimiento a quienes pudieran presentar la enfermedad.

García Dobarganes destacó que en lugar de hacer un sistema más robusto con el nombre de las personas, su dirección, ver cómo se mueven y si son positivos a Covid-19, se determinó hacer un sistema con los datos mínimos que se necesitan para tratar de reducir el riesgo de contagios que se generen en un espacio cerrado de alta permanencia.

El director de la ADIP apuntó que no se piden ni el nombre, sexo, edad, género, ocupación, dónde trabaja, historial médico, para llevar a cabo este programa, pues lo único que pretenden es alertar a los capitalinos sobre un posible contagio y que extremen precauciones en casa con familiares vulnerables.

Comentó que el plazo para almacenar la información sobre los lugares que visitaron será de 15 días y que el registro del QR no es un programa obligatorio, es por eso que la gente no será sancionada por no registrarse.

Lo que se busca que la ciudadanía entienda que si quiere seguir teniendo actividades normales, como ir a un restaurante, tienen que ser responsables de notificar a las personas cuando son positivos de Covid-19, según información de El Universal.

Con esa información, entre las nueve y 11 de la mañana se manda una cadena de mensajes para notificar a quienes estuvieron en contacto con una persona que tiene coronavirus. Si la persona no contesta al SMS, Locatel hará una llamada por teléfono para dar el mismo mensaje y asegurarse de que todos estén enterados.