Miguel Ángel Navarro Quintero rinde segundo informe de actividades

El senador Miguel Ángel Navarro Quintero rindió su segundo informe de actividades legislativas, de lo que destacó iniciativas encaminadas a la austeridad, a terminar la corrupción, impunidad y abusos.

"Nos propusimos hacer reformas legislativas de fondo, iniciativas que partían del consenso nacional, no más corrupción, no más impunidad, no más abuso, no más derroche", destacó el legislador de Morena.

Desde la vieja casona de Xicoténcatl, sede del Senado entre 1931 y 2011, el presidente de la Comisión de Salud indicó que respaldó iniciativas como las que favorecen a personal del sector salud, durante la pandemia por COVID-19.

"Hemos hecho diversas iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo, destacando la que tiene como propósito respaldar a las familias, particularmente por parte de su servidor, a mis hermanas y hermanos del sector Salud que fallecieron a la fecha como consecuencia de la pandemia del COVID-19, a quienes rindo un sentido homenaje, ya que perdieron su vida al tratar de salvar la salud de mexicanas y mexicanos ", expresó.

El senador señaló que en su gestión también apoyó iniciativas que fortalecieron a la economía a partir de la eliminación de la evasión de impuestos que tenían empresa fantasma, que ofrecían dijo, facturas falsas, afectando al erario.

Por: Karina Cancino