Fosa de El Salto, Jalisco la más grande de la historia en la entidad

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses continúa trabajando en la fosa ubicada en el municipio de El Salto, llevan 113 cadáveres rescatados, informó el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez.

El funcionario estatal señaló que los trabajos seguirán, al igual que las investigaciones para encontrar a los homicidas y llevarlos ante el juez.

Fosas clandestinas, víctimas que no cuentan

Cabe mencionar que en el año 2013 en los límites de Jalisco y Michoacán al borde del Río Lerma se habían localizado alrededor de 70 cadáveres, esa era la fosa clandestina más grande hasta el momento.

Por su parte, la titular de la Fiscalía Especial para la localización de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo añadió que todas las personas que ya están identificadas contaban con carpeta de investigación en el Área de Desaparecidos. Mientras que en la fosa de Ixtlahuacán de los Membrillos los trabajos forenses continúan.

“La fosa de Ixtlahuacán aún no se ha concluido, se han requerido maniobras con maquinaria pesada. Llevamos extraídas 25 personas sin identificar, una osamenta, cinco cráneos y 14 lotes de segmentos óseos. Tenemos una última (víctima) masculina identificada, toda vez que los restos extraídos de esa fosa en particular son de una data más larga y no tienen características visibles para poder identificarlos tan fácilmente, pero se trabajan por parte del Instituto de Ciencias Forenses en sus dictámenes para identificación”.