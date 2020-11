Compraron votos con Cruzada Nacional Contra el Hambre

En la comparecencia ante el Ministerio Público federal para obtener un criterio de oportunidad, el ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Emilio Zebadúa, aseguró que desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto se utilizó la Cruzada Nacional Contra el Hambre para desviar recursos públicos en actos proselitistas y compra de votos.

“Una de las ramas de dicha estrategia se denominó ‘Cruzada Nacional Contra el Hambre’, por la cual se desviarían recursos públicos no presupuestados para campañas de brigadeo, medios de comunicación y organización social en un gran número de municipios estratégicos en todo el país, además de actos proselitistas o compra de votos”, declaró el ex colaborador de Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedesol, actualmente presa.

Sin evidencia

En un caso especifico, en 2018, año de la elección presidencial, la Sedesol —hoy Secretaría de Bienestar— adquirió artículos de papelería y oficina por 213.9 millones de pesos para el programa de Comedores Comunitarios como parte de la Cruzada Nacional Sin Hambre, pero no hay evidencia documental que compruebe la entrega de estos artículos.

Esta información forma parte del expediente que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de la declaración de Emilio Zebadúa.

La Secretaría de Bienestar realizó una investigación sobre está adquisición en 2018 y determinó que esos productos "no justifican cómo contribuyeron al fortalecimiento de la operación de los comedores comunitarios, así como al cumplimiento de los objetivos del programa, aunado a que no se cuenta con la evidencia documental que acredite el destino final de los mismos".

Firmó convenio

La trama se hizo entre dependencias del gobierno federal. La Sedesol firmó con Diconsa S.A. de C.V. un convenio de colaboración para el suministro abasto, almacenamiento y distribución de alimentos para los comedores comunitarios con vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre 2018.

En el expediente de denuncia 2020/BIENESTAR/DE711 se identificó la factura número de DDFFC10002050 de fecha 7 de enero de 2018 por un importe de 213.9 millones de pesos pagada con la cuenta por liquidar certificada 19, de fecha 15 de febrero 2018, con la que se adquirieron artículos como agendas, USB, camisas, portapasaportes cargadores, mandiles de gabardina para comedor, playeras cuello redondo, y gorras, pero "no se pudo acreditar con la documentación soporte de la solicitud y/o justificación de la compra, ni la copia de los vales que amparan la recepción de los artículos como parte de los comedores comunitarios.

Por Paris Salazar