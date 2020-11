Diócesis de Querétaro: Pueblo de México sin educación para la despenalización de la mariguana

El vocero de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, afirmó que el pueblo mexicano no tiene la suficiente educación para un uso responsable de la marihuana.

En conferencia de prensa, el vocero diocesano lamentó la aprobación, en el Senado de la República, de la despenalización de la hierba y se pronunció por analizar más a fondo este tema.

“Efectivamente, no parece lo más oportuno una licitación de ese tipo porque, desgraciadamente, nosotros los mexicanos no somos un pueblo que esté bien educado para un uso responsable, y al no ser una sociedad perfectamente educada en este tema, se abre el riesgo para que se desborde de una manera”, refirió.