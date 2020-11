Jalisco reduce al doble la incidencia delictiva, en comparativo nacional

Jalisco redujo su incidencia delictiva 11% este 2020, casi el doble en comparación con el escenario registrado a nivel nacional, a saber 13%. En el Segundo Informe de Seguridad, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez destacó que en los últimos dos años los robos bajaron casi 40 por ciento, mientras que la incidencia delictiva total (que incluyen homicidios dolosos) cayó una cuarta parte.

Este año los robos han disminuido 33.1%, mientras que a nivel nacional la reducción fue del 23.1%.

“El camino es largo, nos queda mucho por andar, siempre serán aceptadas las críticas constructivas, siempre habrá cosas que mejorar, siempre habrá cosas qué corregir, pero tenemos que defender la idea de que en Jalisco estamos en el camino de recuperar la paz y la tranquilidad. Los resultados deben de alentarnos para no aflojar el ritmo”, sostuvo el Gobernador.

Mientras la gente en la calle no se sienta más segura, no hay cifra que alcance. Lo sé. Pero es importante decirte lo que hemos avanzado, tras dos años de trabajo, en materia de seguridad. En la adversidad, #JaliscoResiste : pic.twitter.com/v23v63YhLy

El robo de vehículos particulares 46.5%; el robo a negocio 38.8%; el robo a casa habitación 42.3% y el robo de motocicleta 21%, todos comparados con 2018. Además, las cifras de homicidios dolosos bajaron 4.8% respecto a 2018 y 17.3% con relación a 2019.

Uno de los renglones donde se percibe un notable incremento es en el número de fosas clandestinas localizadas y que suman 55 este año, se han rescatado 377 cuerpos. Sin embargo, no significa que la delincuencia haya crecido sino que se está trabajando con mayor ahínco en las investigaciones que involucran desapariciones, subrayó Alfaro.

“Debemos hacer un esfuerzo colectivo para entender que el desafío de combatir la violencia no es solo del gobierno. Es un asunto que tenemos que enfrentar como sociedad, es un reto compartido, el Gobierno de Jalisco creo que ha demostrado en estos primeros dos años de trabajo que hay una ruta y una estrategia, que sabemos hacia dónde vamos y que poco a poco los resultados irán generando un cambio en la percepción de la ciudadanía. De nada sirven el mostrar cifras con resultados positivos, si la gente no se siente más segura, ese es el desafío que tenemos por delante y no vamos a aflojar el ritmo de trabajo y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra parte para que Jalisco viva en paz”.