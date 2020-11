Alianzas electorales, sin definirse

A dos meses del arranque formal de la elección de 2021, los partidos del PRI, PRD y PAN no descartan realizar una alianza. Este escenario, para algunos militantes de Morena, no les espanta y por su parte evaluarán la factibilidad de repetir la coalición ahora con el PT, pero ven lejano un acercamiento con el PVEM.

El dirigente estatal del blanquiazul, Jorge Inzunza Armas, señaló que siguen abiertos a una posible alianza con el PRI y PRD: “Estamos abiertos, no hemos definido todavía si vamos solos o en alianza; los dos escenarios son posibles”, expresó.

De manera individual aspiran a ganar Toluca y municipios colindantes, además del “corredor azul”, donde se han fortalecido, como Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Tlalnepantla, entre otros.

El líder del Sol Azteca, Cristian Campuzano Martínez, admitió que de manera personal se ha reunido con liderazgos del PRI y PAN, aunque no hay una mesa política formal: “No han pasado al proceso de formalización”, pero propone una alianza focalizada.

Reconoció la necesidad de que las fuerzas políticas referidas lleguen a “un acuerdo de candidaturas ganadoras”, pero aclaró que el perredismo no irá en una alianza “desventajosa” y propondrá que se respeten los municipios que gobiernan e impulsar perfiles ciudadanos en demarcaciones donde no vayan los actuales ediles.

En ese sentido, la presidente del PRI mexiquense, Alejandra del Moral Vela, admitió que aún no hay definición, pero están en pláticas: “No tenemos alguna definición y cuando eso sea se los haremos saber ”, luego de que el 22 de octubre aprobaron explorar alianzas.

Desde Morena, Daniel Serrano, líder del grupo Los Puros, respondió que se ven fuertes por dentro y fuera y no les espanta una alianza “PRIANRD”, pero vaticina: “No va a suceder, pero aunque sucediera no nos espanta, por el contrario qué bueno que se juntarán para que la gente pueda ver con toda claridad que son lo mismo”.



Por Gerardo García Hernández