Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 5° y 6° grado, 19 de Noviembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 19 de Noviembre para Quinto y Sexto grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este jueves.

Lo que vas a aprender hoy en 5to. Grado

Este jueves, en la materia de Artes aprenderás a construir un juicio crítico de una manifestación teatral observada en clase a partir de las ideas, emociones y sentimientos que ésta te detona como espectador.

¿Qué hacemos?

Para iniciar con nuestra clase vamos a escuchar el audio de Paola Noemí Gracía Reyes, de la escuela “Niños Héroes” de Atizapán de Zaragoza que nos pregunta:

¿Cómo saben, los actores y los autores de una obra, que su trabajo le gustó al público?

¿Es necesario que se lo digan al final de la función?

El espectador es esencialmente quien ve y aprecia un espectáculo, por definición es el sujeto para quien, el autor de una obra la construye.

Sabemos que, una vez iniciada la función, debemos "sólo" presenciarla. Se dice que el teatro es un acto comunicativo.

¿Cómo interactuamos, los espectadores , con los artistas?

Existen muchas vías para lograr comunicarse con los artistas, una de las más conocidas es: “el aplauso y las reacciones del público” mediante la calidad, fuerza y duración de un aplauso, el público logra manifestar la intensidad y profundidad con que fue “tocado” por el acto expresivo.

El aplauso es la vía más conocida, pero no la única, la atención también es una vía poderosa de expresión del público que les permite a los artistas, valorar la efectividad comunicativa durante la función, un público atento, suele ser un público inmóvil y silencioso; las voces dispersas, los sonidos de movimiento, toses, bostezos, masticaciones, etc., suelen evidenciar que el público, no está “atrapado” por la presentación.

Vamos a ver los videos de entrevista con camarógrafos, docentes y niños opinando acerca de la presentación de la obra de Francisca y la Muerte.

Lo que vas a aprender hoy en 6to. Grado

En la materia de Lenguaje desarrollarás habilidades para integrar y sistematizar información. Te presentaremos información y algunas actividades que te ayudarán a organizar, clasificar y conservar la información. Usando diversos recursos gráficos como tablas, cuadros sinópticos y mapas conceptuales.

¿Qué hacemos?

Los organizadores gráficos son herramientas que permiten ordenar la información de una forma visual, facilitando el aprendizaje, dado que permiten plasmar el tema de una forma más dinámica y ayudan a sistematizar la información, son fáciles y rápidos de consultar y ayudan a una mejor comprensión del contenido explicado.

Existen múltiples tipos de organizadores gráficos, los más utilizados son:

Mapas conceptuales.

conceptuales. Cuadros sinópticos.

sinópticos. Líneas del tiempo .

. Cuadros comparativos.

comparativos. Mapas mentales.

Al investigar sobre un tema, ¿Cómo organizas la información que obtienes de diversas fuentes?

¿Por qué es importante desarrollar la habilidad para sistematizar y ordenar la información?

¿Cómo podrías compartir información de forma rápida y sencilla?

Anota las preguntas y al final dá respuesta.

Segundo de primaria