Polémica para cuotas de género en gubernaturas

"Es un debate que ni siquiera creemos que verse sobre paridad. Es un debate constitucional". Con estas palabras, la panista Mariana de Lachica rechazó el acuerdo del INE para obligar a los partidos a que siete de 15 candidaturas a gobiernos estatales sean para mujeres.

Ese 6 de noviembre, Víctor Sondón, titular de la representación blanquiazul, no participó en la sesión del Consejo General del instituto y dejó que su suplente, una mujer, repudiara la propuesta, alegando que el instituto legislaba de facto. Su voz fue la única claramente opositora a una decisión que no fue ocurrencia, sino una forma de acatar una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, al mismo tiempo, cumplir con la reforma constitucional de 2019, que estableció el derecho a competir en condición paritaria sin excepción (artículo 35) y obligó a los partidos a observar el principio de paridad de género en sus candidaturas (artículo 41).

El Senado también se quejó, pero por escrito. En la sesión de Consejo se dio cuenta de un oficio en el que la Junta de Coordinación Política exhortaba a los consejeros a no "sobrepasar" sus facultades. Lo firmaban —entre otros— Ricardo Monreal (Morena), Mauricio Kuri (PAN), Miguel Osorio (PRI), Miguel Mancera (PRD) y hasta una mujer: la morenista Marybel Villegas.

La misma operación se intentó en la Cámara de Diputados, pero la Comisión de Igualdad de Género se rebeló y respaldó el acuerdo del INE.

Con todo y el exhorto senatorial, nueve de 11 consejeros lograron la aprobación del acuerdo que ya fue impugnado por el PAN, el Senado, y por el morenista Alejandro Rojas Díaz-Durán.

"El artículo 41 constitucional establece claramente la paridad de género en todo. En ninguna parte dice que no aplica para órganos unipersonales (gobiernos estatales). Lo ideal es que hubiera un frente en favor de las mujeres y que ni los partidos ni el Senado impugnaran este acuerdo", enfatizó la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del INE.

"En 2019 se reforma la Constitución para establecer la paridad en todo. Conociendo las reglas y externando públicamente su compromiso con la paridad, yo pensaría que los partidos ya trabajaban en estrategias para postular más mujeres. De 2015 a la fecha, 80 por ciento de las candidaturas de los partidos para gobiernos locales han sido para hombres", expuso la consejera Dania Ravel.

La feminista Marta Lamas consideró necesario analizar si la redacción de la reforma constitucional "da para la paridad en gubernaturas".

"Si realmente queremos que haya mitad y mitad, pues entonces, las 15 candidaturas tendrían que ser para mujeres. Si nada más serán siete, ¿cómo se elegirán? ¿Con tómbola?", enfatizó. Avaló que más mujeres ocupen espacios de decisión, pero esa paridad, "solo es el primer escalón".

"No nos vayamos con la finta. La paridad no da igualdad, sino cierta representatividad. La paridad en la toma decisiones en el ámbito público debe acompañarse de paridad en el espacio doméstico y la educación, porque si no están las tres juntas será muy difícil transformar los niveles de desigualdad que existen", concluyó.