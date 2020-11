Construirán estadio de futbol en municipio de Tlalnepantla; aunque no necesariamente será para el Cruz Azul 

Con una inversión superior a mil millones de dólares será construido el Mega Proyecto Punta Azul en el fraccionamiento Industrial Barrientos de Tlalnepantla, que contará con desarrollo comercial, habitacional y de servicios, así como con un estadio.

Aunque, el estadio no será necesariamente para el equipo Cruz Azul, aclararon el alcalde Raciel Pérez Cruz y los representantes de la empresa inversionista Central de Almacenaje Metropolitana S.A. de C.V. (MC-2).

Este jueves el presidente municipal entregó el cambio de uso de suelo a la empresa para poder desarrollar el proyecto.

El estadio que estará ubicado entre Gustavo Baz y Periférico, tendrá capacidad de 50 mil espectadores, en un espacio de 230 mil metros cuadrados, precisó el director general Empresas MC-2, Fernando Arista Nasr.

Destacó que de trata de un proyecto que inició hace 20 años para la cooperativa Cruz Azul y luego de diferentes intentos de ubicación de un predio para la construcción del estadio, se encontró este; pero dijo últimos que habrán de decidir sobre el proyecto serán los inversionistas; y que el proyecto está abierto a cualquier equipo o empresa dispuesto a invertir.

“El hecho de que la cooperativa tenga sus asuntos civiles internos, tendrá que resolverse, yo no vengo en nombre del Cruz Azul, no represento a Cruz Azul, porque no es el momento adecuado”.

“El alcance del proyecto llega a tanta capacidad que puede ser efectivamente utilizado por cualquier empresa, cualquier equipo o cualquier desarrollador, que también esté interesado en formar parte”.

Al respecto, el presidente municipal dijo que no se está anunciando el estadio de la Máquina Cementara.

“No, de manera tajante lo decimos, estamos anunciando un proyecto que se denomina Punta Azul, en el que apenas la inversión de un probable estadio representa el 20 por ciento, es una inversión que trasciende un estadio, contempla vivienda y oficinas”.

El titular de Transformación Urbana de Tlalnepantla, Salvador Castañeda Sánchez destacó que el proyecto que se construirá en una superficie de 474 mil metros cuadrados, de los cuales, cuenta con la aprobación de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal para el Desarrollo Urbano (Caplademun), para que se realicen los trámites correspondientes ante el gobierno estatal.

El Alcalde señaló que este proyecto incentivará el crecimiento económico y la generación de nuevos empleos de Tlalnepantla, municipio que aporta 12 por ciento del Producto Interno Bruto del Estado de México y el 1.3 por ciento de todo el país.

“El gobierno ha generado confianza en su gestión, con este proyecto nos ponemos a la vanguardia y consolida a Tlalnepantla como una ciudad competitiva a nivel nacional”.

Foto: Especial

Sobre el proyecto

Las autoridades municipales precisaron que el cambio de uso de suelo fue de Industria Media a Subcentro Urbano o Usos Mixtos, que puede contemplar la construcción de un estadio, una arena, un centro de espectáculos y un conjunto urbano de servicios.

Además se cuenta con un polígono de actuación que facilita la inversión en el territorio.

El Proyecto Punta Azul, contará con viviendas, estadio, oficinas, centro comercial, espacios públicos, zonas de descanso y oficinas.

El proyecto podría arrancar el segundo semestre del próximo año, con una generación de 110 mil empleos directos durante el periodo de la construcción de la obra que se realizará en un periodo de 36 meses.

El representante de la empresa destacó que ya se cuenta con estudios de impacto vial, protección civil y medio ambiente, además de tener la mejor ubicación con avenidas principales, con sistemas de transporte público efectivos.

Por: Leticia Ríos