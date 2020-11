Preguntas Aprende en Casa 2 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 18 de Noviembre: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 2, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este miércoles 18 de Noviembre para Primero y Segundo grados de educación Primaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 2 este miércoles.

Lo que vas a aprender hoy en 1er. Grado

Este miércoles, en la materia Lenguaje identificarás las palabras que pueden ser sustituidas por otras similares que transforman el sentido de la ronda, pero que conservan el ritmo y la rima. Explorarás tantas opciones como sea posible. Además, identificarás nombres de animales y las palabras que riman.

¿Qué hacemos?

Poco a poco vas analizando las palabras y vas reconociendo más letras. ¡Felicitaciones!

Aprende la canción de un conejo que fue a visitar a la Luna, como la leyenda del conejo y la luna que disfrutaste en sesiones anteriores, ¿la recuerdas?

Observa el siguiente video:

Vitamina Sé. Cápsula 62. Puro Canto, Puro Cuento (Música)

Es hora de tomar tu libro de texto Lengua Materna Español, y busca la página 59. Recuerda buscar donde esté el número 5 y el 9. Pide ayuda a un adulto, papá, mamá o a quien sepa leer, para que te ayude con la lectura, mientras tú la sigues con tu dedito.

El Reto de Hoy:

Para terminar, te voy a proponer un reto. Aquí hay una historia narrada con palabras que riman. Te reto a que encuentres esas palabras, y en la próxima sesión platicar sobre ellas.

Renata la rata pirata

Lo que vas a aprender hoy en 2do. Grado

En la materia de Artes aprenderás y reconocerás qué son los espacios personales y sociales y cómo distinguirlos. Además explorarás los elementos de tu espacio personal a través de movimientos libres.

¿Qué hacemos?

Realiza las siguientes actividades, recuerda verificar tu espacio de trabajo se debe encontrar libre para evitar accidentes.

Actividad 1. Espacio personal.

El Espacio personal es muy importante, es el que una persona cuida, es el espacio que está alrededor de cada una y cada uno. En este espacio te sientes cómodo con la cercanía de tus seres queridos como: padres, mascotas, amigos, amigas y parientes cercanos.

Para conocer y tener una idea del espacio personal vas a observar unas imágenes inspiradas en el dibujo de el “Hombre del Vitruvio” del gran artista “Leonardo Da Vinci”; pintor, inventor y científico, entre otras cosas. Si quieres conocer un poco más de este artista y su trabajo puedes investigar junto con tus papás o alguna persona de tu familia.

Qué te parece, si realizas una actividad muy divertida con elementos sencillos, como un listón o cordón largo de aproximadamente de 1:50 metros. Explora tu listón mientras se reproduce la siguiente música.

Wild Waves-Grenada Free Copyright-safe Music

Desplázate libremente por el espacio donde te encuentras mientras se reproduce el siguiente audio:

Jazz In Paris - Media Right Productions (No Copyright Music)

Extiende tus brazos y camina en círculos lentamente 1 o 2 veces y realiza estos movimientos al ritmo de la siguiente pieza musical tradicional: “Son de la culebra”

Son de la culebra

Horarios Nivel Primaria

De acuerdo al nivel escolar los alumnos llevarán materias como: Arte, Educación Física, Lengua Materna, Conocimiento del Medio, Matemáticas, Educación Socioemocional, Vida Saludable e Inglés.

Primero de primaria

09:00 a 13:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2

11.2 y 5.2 12:00 a 15:30 horas. TV Azteca 7.3

7.3 18:30 a 21:00 horas. Heraldo TV 10.2

Segundo de primaria