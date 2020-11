Durango anuncia sanciones contra quien no use cubrebocas

La diputada Sandra Amaya presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado de Durango anuncia que la sanción contra quienes no hagan uso del cubrebocas en la entidad no será con fines recaudatorios ni que sea susceptible de corrupción, por eso no será económico el castigo.

Destaco que será sancionado con trabajo comunitario o podrá hacer un donativo de artículos para prevenir o atender el Covid-19, donde se facilitará la lista de los artículos que son necesarios, pero no se recibirá dinero alguno por esta falta.

Dijo que esta tercera semana de semáforo rojo pone en desventaja a muchos ciudadanos que no cuentan ya con recursos para mantener a su familia por eso urge la reactivación económica; sin embargo, no se ha reducido de manera significativa los índices de contagio por eso un exhorto a la población para que se cuide y evite estar expuesto al virus sin protección.

Detalló que es urgente que se haga conciencia de que los médicos están ya desesperados por la imposibilidad de atender a tanto enfermo ya que están al 100 por ciento de ocupación y con muy poco personal.

Por: J. Ignacio Mendívil B.