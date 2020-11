Abandonar a los estados sería contra la reactivación económica del país: Javier Corral

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral insistió que los estados necesitan mayores recursos, sobre todo para atender la crisis sanitaria de Covid-19. Esto después de que la Cámara de Diputados aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021, el cual tiene un recorte de 182 mil millones de pesos.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, dijo que confía en que el gobierno, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cambie su posicionamiento sobre no dar apoyos a las entidades federativas.

Veo difícil que el gobierno federal pueda mantener la posición de no apoyar y de no compensar a los estados en la situación financiera. Es muy complicado que no lo hagan porque la economía nacional se configura de los distintos esfuerzos locales de lo que llamamos el desarrollo regional, abandonar a las entidades federativas sería ir en contra de la reactivación económica del país.