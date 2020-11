Diputado local del PRI ofrece disculpas por faltar a sesión

El vicecoordinador del PRI en el Congreso CDMX, Miguel Ángel Salazar, ofreció una disculpa pública a los 65 diputados locales por su inasistencia a los trabajos de la Conferencia Legislativa del miércoles 11 de noviembre, en el que no se pudo aprobar el orden del día de la sesión del jueves pasado.

La inasistencia del congresista, al igual que de otros seis de sus compañeros, provocó que, un día después, el pleno no tuviera asuntos que tratar, registrándose la sesión más corta de la historia de la Primera Legislatura.

En un escrito remitido a la Mesa Directiva que encabeza Margarita Saldaña, Salazar Martínez se puso a disposición para que se le apliquen las sanciones correspondientes.

“Por lo anterior, en un acto de congruencia, me permito solicitar lo siguiente: A la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, tomar las medidas que consideren pertinentes, derivado de la ausencia del suscrito, del día de ayer, que incidió en una afectación en los trabajos de mis 65 compañeros y compañeras”, expuso.

Precisó, incluso, que puso a consideración del coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la separación de la encomienda como Vicecoordinador.

El legislador priista reconoció que, aunque no justifica su falta, tuvo un problema personal y tecnológico que le impidió conectarse.

“Antes de entrar al fondo, ofrezco una disculpa pública a mis 65 compañeros y compañeras legisladores, porque mi inasistencia incidió en el hecho de que no se reuniera el quórum en la sesión de la Conferencia del día de ayer, lo cual, afecta el desarrollo y desempeño de las actividades de este órgano legislativo local. Ahora bien: La inasistencia del suscrito a la sesión de la Conferencia del día 11 de noviembre de 2020, obedece únicamente a un problema personal y a problemas de conectividad”, apuntó.

El congresista fue enfático en señalar que ha sido una postura del él y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que los temas personales o de conectividad, no deben, de ninguna manera convertirse en una excusa para no desarrollar las actividades que se les han encomendado o peor aún, no deben causar una interrupción o afectación en los trabajos legislativos.

Por Jorge Almaquio García Chagoya