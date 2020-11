Alianzas entre partidos opositores para derrocar a Morena en junio de 2021

Con la mira a la elección que ocurrirá en junio de 2021, en la que se estarán disputando 21 mil 368 cargos, los partidos políticos continuan negociando para construir alianzas. En el que al menos en 9 de los 15 estados donde se renovarán la gubernatura hay negociaciones en curso entre el PRI, PAN, PRD para tratar de vencer a Morena, a su vez el partido que tiene la mayoría, pretende refrendar su alianza con el PT y construir una con el Partido Ecologista de México.

Por su parte, el único partido que hasta ahorita ha dicho que no formará alianzas, el el de Movimiento Ciudadano, en el han señalado que no necesitan de este recurso de unirse con otro partido.

Por ello, el director de editorial de El Heraldo de México, Alfredo González, junto con Isaías Robles, conversaron en la Mesa de opinión, "A Fuego Lento" con expertos en materia electoral y dirigentes del algunos partidos políticos donde resolverán las dudas sobre si el aceite se puede combinar con el agua en aras de lograr triunfos electorales para 2021 y si solo con una alianza podría vencerse a Morena.

Alianza para junio 2021

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, quien se está dentro de las negociaciones, señaló que durante meses, se estuvo discutiendo la configuración de una agenda programática, progresista de contenidos democráticos de alcance nacional para poder o ponerla a la degradación que está teniendo la vida nacional impulsada desde la presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador, y en ella estuvieron construyendo representantes de organizaciones sociales representantes de partidos políticos.

Afirmó que estarían participando en esto a través de MC, PRD, PAN, PRI y finalmente se llegó a la conformación de esta plataforma en la convicción, la mayoría de los ahí presentes, todos menos Movimiento Ciudadano, de que sólo caminando en una alianza amplia entre partidos políticos, pero también de partidos políticos con la sociedad civil, con sus liderazgos que son miles en todo el país, podrían avanzar para que el próximo año cambie la correlación de fuerza en la Cámara de Diputados.

Indicó además,que cada partido tiene sus fortalezas, sus peculiaridades, particularidades, por eso, transitaron en organizaciones diferentes;

Noticias Relacionadas Legislador Gerardo Islas renuncia a Nueva Alianza en el Congreso de Puebla

"cada partido también tiene sus propias valoraciones estratégicas, el PRD puede y debe ser parte de este eje articulador de alianzas más amplias para poder derrotar a Morena", dijo Zambrano para vencer a Morena, enemigo principal.

¿Miedo a una coalición entre Morena, PT y Partido Verde?

El líder del PRD, negó tener miedo a esta coalición entre Morena, PT y Partido Ecologista de México, y afirmó que el presidente, condenó de inmediato, cuando se dio la reunión entre la asamblea ciudadana la semana pasada, de las organizaciones de la sociedad civil, de Sí por México con PRI, PAN y PRD;

"MC no asistió, diciendo que era prácticamente otro complot", dijo el líder, y afirmó que eran los conservadores que querían regresar a la corrupción y se lanzó, -el intento de acercamiento de formación de esta alianza-, porque el mandatario mexicano se le puede derrotar, desde ahí se le puede derrotar.

Sin embargo, Morena, como partido del gobierno, está haciendo sus propias coaliciones con el PT, lo está haciendo en algunos estados de la República también con el PES, y también con el Partido Verde, que ya prácticamente habían ido juntos en el 2018,

Afirmó que las coaliciones son normales, naturales, hay que verlas así. Además, dijo que Morena y López Obrador saben que si ellos van solos les podemos ganar con más facilidad, porque han caído en el descrédito en muchísimos estados de la República, sobre todo donde gobiernan, por lo que están buscando coaligarse, y están buscando las alianzas con otros partidos, hasta con personas denostables, como el de San Luis Potosí.

Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Foto: Archivo / Cuartoscuro

Alianza PRI, PAN y PRD

Zambrano señaló que están en acuerdo con PRI y PAN, precisando que en BCS, es donde ya hay un acuerdo junto con Sonora, SLP, Michoacán, y en otros estados están viendo, y los otros, como PRD junto con el PRI en Guerrero; están viendo y la posibilidad de Tlaxcala para que se sume, es muy probable, pero están analizando si pueden ir juntos en los demás estados.

Reveló que el PRI insiste en que puedan ir en Campeche, y en Nuevo León está abierta la posibilidad de una convergencia.

"No sé si pudiéramos lograr que se aterrizara PRI, PAN y PRD, lo cierto es que MC ha dicho no"

Señaló que al día de hoy, la prioridad no es cómo se mantiene por separado cada partido, mantener el registro, alcanzar algunos diputados o ganar alguna gubernatura, sino el objetivo estratégico a conseguir por quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados.

Indicó que lo que hicieron con el Presupuesto de la Federación para 2021, fueron "atrocidades brutales", ya que no quisieron restituir los recursos para el Fonden, y afirmó que no hay dinero para atender la emergencia de las inundaciones, entre muchas otras decisiones que no fueron las correctas.

¿Qué estarán ganando?

El líder del PRD aseguró que podrán juntos, y con candidaturas competitivas para ganar alrededor de 260 distritos electorales federales, al igual que en estados de ir juntos podrían ganar también

Dijo que están apostando a que ganen la mayoría de las 15 gubernaturas, por lo menos ocho, pero también el PAN, por su cuenta, han dicho que ellos no irían en alianzas en Querétaro, ya que ellos pueden ganar en el estado;

"Quizá en su conjunto la oposición pueda ganar por lo menos unas 10 gubernaturas lo que sería dejar claro como fue en Hidalgo", señaló.

Señaló que es mentira que Morena pueda ser invencible, y recordó que el Movimiento de Regeneración Nacional ganó menos municipios que los que ganó el PRD en Hidalgo,

Zambrano señaló que se tienen que desmontar las mañaneras del presidente en cuanto arranquen las campañas electorales.

¿AMLO estará en la boleta?

Afirmó que Morena tiene el ejército electoral privado al servicio de López Obrador, los llamados Servidores de la Nación, que son miles en todo el país que están terminando de operar en este 2020 alrededor de 200 mil millones de pesos en programas sociales de ellos, y en 2021 van a operar 300 mmdp en programas sociales en un año electoral, por lo que también ellos ya tienen denunciado a este ejército de operadores electorales que todos los días está López Obrador, revisando cómo van, cómo está la operación.

Existe paridad total

Jesús Zambrano, señaló que los partidos no se habían preparado para un escenario como este de llevar por lo menos siete de las 15 candidaturas mujeres, pero ellos ya estaban perfilando en varios estados de la República a probables candidatas mujeres.

"Tenemos que mandar obligatoriamente por lo menos siete, las tenemos que mandar, estamos obligados a esos", señaló.

Dijo que lo lograrán con buenas candidaturas y aseguró que serán candidaturas de mujeres de relleno, además, señaló que Minerva Hernández, es la precandidata del PAN, con otra posible candidata externa.

Elecciones 2021, atípicas

El líder del PRD, afirmó que serán elecciones de una muy complejas y con muchos focos rojos, sin embargo, la dificultad la impone la situación de emergencia sanitaria por la pandemia,en el que así fueron en Coahuila e Hidalgo el 18 de octubre, y "para sorpresa de muchísimos hubo una participación bastante alta, mucho más de lo que se esperaba".

Finalmente, concluyó que está la situación misma como foco rojo, la operación electoral desde la presidencia de la República con los Servidores de la Nación, con las mañaneras, mismas que se tienen que desmontar, la falta de recursos que no le van a llegar al INE para la organización y la delincuencia tanto la extraoficial, como la delincuencia como tal, la que opera por cárteles, por grupos y hasta violencia institucional.

Recortes al INE

En otro tema, Alfredo González Castro e Isaías Robles, hablaron con el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama en la mesa de opinión "A fuego Lento", sobre los recortes en 870 millones de pesos del Instituto y sus implicaciones que tuvieron.

El consejero del INE, aseguró que las elecciones no estarán en riego, ya que afortunadamente el Instituto tomará todas las medidas para que, a pesar del recorte, la elección del próximo 6 de junio, siendo una de las más complejas, y porque es la primera vez que coinciden 32 elecciones locales con la federal, se va a renovar la Cámara de Diputados, pero también tendrán la renovación de 30 Congresos Locales, de 15 gubernaturas, y de los ayuntamientos en otras 30 entidades.

"Estamos hablando de más de 21 mil cargos de elección popular en disputa el próximo 6 de junio, y el INE va a instalar casillas para que todo el mundo pueda votar en secreto y libertad, y decidir quiénes serán sus representantes y quiénes serán sus gobernantes", señaló.

Ciro Murayama, consejero del INE Foto: Archivo / Cuartoscuro

Murayama señaló que lamentablemente el recorte de 870 millones de pesos, que decidió la Cámara de Diputados afecta la operación del INE, la posibilidad de ampliar su infraestructura para ya no estar pagando rentas, para generar ahorros para el estado mexicano, no se van a poder hacer las inversiones necesarias, pero el proceso electoral, ese va a estar a salvo, totalmente garantizado.

Indicó que el problema es que no solo se habla del recorte de 870 millones de pesos, sino de un faltante de mil 499 millones de pesos adicionales que el INE solicitó para la Consulta Popular que se va a realizar el 1ro de agosto, siendo la primera Consulta Popular que se va a realizar en México, aunque cambió la pregunta de forma drástica y ya el Congreso de la Unión publicó la convocatoria para ese ejercicio de participación ciudadana, sin embargo, la Cámara de Diputados ignoró por completo la celebración de la Consulta y "no dio ni un peso para la misma".

Consulta Popular

Murayama afirmó que en México siempre se hacen con voluntarios, es decir, las elecciones de junio, quienes van a ser las autoridades electorales en cada casilla son los vecinos de los propios electores como ocurre siempre, solo que dichos voluntarios se tienen que buscar a su casa, y capacitarlos, darles el paquete electoral con la urna, boletas, el líquido indeleble, y ahora con los gel sanitizante para que no haya un riesgo de contagio por la pandemia.

Puntualizó que el estado cumpla con su responsabilidad implica que haya recursos y en el caso de la Consulta no hay un céntimo para hacerla, entonces el INE va a explorar otras vías para conseguir esos recursos, tanto con el Ejecutivo como eventualmente la Corte y el Tribunal Electoral porque es necesario que podamos cumplir con esta que es nuestra obligación, nosotros estamos en toda la disposición de hacer la consulta, estamos ya con la previsión realizada, tan es así que dijimos “esto cuesta mil 499 millones de pesos”, vamos a aprovechar buena parte de la inversión de la elección de junio y la respuesta es “no hay respuesta”

Escucha la entrevista completa aquí: