"No me puedo mojar nada más por la foto, me enfermo", responde AMLO a críticos

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a sus críticos que lo señalaron que no se metió al agua durante la visita a las inundaciones en Tabasco.

"Les digo a mis paisanos, nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo y qué se gana con eso, o que no guarde yo la sana distancia, me enferme de COVID, pues tampoco", indicó desde La Mañanera.

López Obrador dijo que sus críticos le dicen que se moje, pero indicó que él ya se ha mojado mucho porque es su tierra y desde niño le tocó vivir inundaciones.

"No como dicen mis adversarios, que no me mojo, pues yo nací ahí, padecí inundaciones desde niño, conozco todo eso, pero no sólo conozco, sino fui director del INI seis años, en Nacajuca precisamente, y enfrenté seis años de inundaciones, y pues me metía yo al pantano con el agua hasta el pecho para rescatar gente y todo", explicó.

"Ahora, me dicen: ‘A ver mójese’, pues no me puedo mojar nada más por la foto. No, estoy haciendo lo que corresponde, que eso ayuda más", agregó el presidente.

Durante su conferencia, el presidente indicó que apoyará a sus paisanos para que puedan recuperar todo lo que han perdido.