7 de cada mil mexicanos se enferman por Covid-19: Epidemióloga

El corte más reciente (el domingo 15 de noviembre a las 19:00 horas), la Secretaría de Salud informó que un millón seis mil 522 mexicanos han sido contagiados por Covid-19.

En este sentido, 7 de cada mil mexicanos se enfermaron o se enfermarán por la enfermedad gestada en Wuhan, China, por lo que se necesita seguir vigilando los estados, informar a la población y sobre todo no bajar la guardia en las medidas de prevención ante la pandemia.

Así lo informó la epidemióloga Sonia López Álvarez durante una entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez para el noticiero matutino de El Heraldo Radio.

En este sentido, la también y especialista en medicina preventiva y salud pública, enfatizó en los fallos ante la pandemia por parte de la sociedad y el gobierno; considera que debe seguir el llamado de no salir de casa solo si es necesario.

Todo está lleno en las calles, nos confiamos cuando dijeron ya se puede salir, todo el mundo está en la calle, no tiene sentido decir que nos volvemos a encerrar todos porque sería catastrófico para la economía, pero nosotros mismos no debemos bajar la guardia", puntualizó.

Reiteró que debería haber un mensaje diario para no olvidarnos que la pandemia no ha acabado, hay que ver a Europa como están confinados por esta segunda ola y aseguró que es importante recordar que además de la pandemia por Covid-19, ahora está la influenza presente en esta temporada invernal.

Se necesita un mensaje fuerte y estratégico, si no voy donde no hay gente no hay virus, salir lo menos que se pueda", refrendó.