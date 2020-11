Gobierno de México garantiza recursos al sureste

El gobierno de México cuenta con recursos para financiar los proyectos y las acciones para evitar futuras inundaciones en Tabasco, Chiapas y Veracruz, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en el Parque Tabasco, adelantó que el próximo martes en Palacio Nacional se reunirá el gabinete federal con los gobernadores de Tabasco, Adán Augusto López, y de Chiapas, Rutilio Escandón, para definir el Plan Integral de Atención a la Población y de Prevención de Inundaciones.

“No podemos todavía dar una cantidad (para el Plan), que también va a ser estimada porque no se tienen todavía los proyectos. En el caso de las obras estructurales o de fondo, por ejemplo, el dragado de los ríos, los bordos, la reparación de los caminos, todo eso requiere de proyectos específicos, tener cotizaciones ¿cuánto van a costar las dragas? ¿de qué características? ¿en dónde se van a adquirir? en muchos caso se tienen que mandar hacer, no se tienen disponibles, y van implicar recursos, ya estamos haciendo una proyección", explicó.

López Obrador reveló que se ampliará la cobertura del programa de pensiones para menores con discapacidad en Tabasco, Chiapas y Veracruz, y que ahora se va a integrar a los adultos.

Afirmó que la entrega de los apoyos se realizará de manera directa, no a través de presidentes municipales o líderes locales.

“La distribución de las despensas está a cargo de ellos (la Sedena) para que nos falte lo básico en tanto terminamos de hacer los censos para entregar otros apoyos directos, no se va a entregar nada organizaciones o a líderes, va a ser directo al damnificado. No queremos intermediación, porque no queremos corrupción”, detalló.

El jefe del Ejecutivo supervisó la atención en las zonas afectadas, además en cocinas comunitarias y albergues, y sobrevoló el Río de la Sierra, la presa Peñitas y los ríos Grijalva y Puxcatán. “Están ya bajando los ríos, ya no estamos en la situación de hace unos días”.

Por Paris Salazar