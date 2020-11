Señala FGR a ex legisladores

Exlegisladores panistas y priistas están bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de asociación delictuosa.

De acuerdo con la solicitud de orden de aprehensión contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que envió la Fiscalía a un juez federal, además del ex Presidente, Enrique Peña Nieto y Videgaray, el panista Ernesto Cordero; el ex senador Jorge Luis Lavalle; el ex senador priista, David Penchyna; el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya y otros, también delinquieron, ya que recibieron un beneficio para realizar actos contra la integridad territorial de la nación mexicana.

Estos políticos, señala el documento, abrieron la posibilidad de que personas extranjeras se beneficiaran por la explotación y aprovechamiento de recursos naturales.

Ejemplo de estos beneficios es Constructora Odebrecht, constituida en Brasil.

“Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, recibieron recursos por parte de Constructora Odebrecht para hacer algo injusto con el autor del delito, esto es, Enrique Peña Nieto, y estos a su vez, en distinto momento, entregaron recursos en efectivo a los entonces legisladores para emitir su voto a favor de la reforma en materia energética", señala la FGR.

Por Diana Martínez